Schatthausen. (RNZ) So manchem Spaziergänger im Eichwald stinkt es. Und zwar sprichwörtlich. Denn in der letzten Zeit wurde mehrfach Müll und Bauschutt illegal im Waldgebiet entsorgt. Am Dreispitzweg, an der Kreuzung zum Panzerweg, sind beispielsweise dreimal modernde und verfaulte Stroh-, Mist- und Heuhaufen entdeckt worden. Jeder Haufen hatte ein Volumen von geschätzt zehn Kubikmetern.

Bei Schatthausens Ortsvorsteher Lutz Römmer hört da jedes Verständnis auf: "Wir haben ein gut funktionierendes Abfallsystem", meint er. Am Wertstoffhof der AVR in Wiesloch könne man problemlos Müll entsorgen, sogar Kühlschränke, Elektroschrott, Batterien, Druckerpatronen, CDs oder Grünschnitt.

Römmer weist darauf hin, dass die illegale Entsorgung von Abfall im Wald, in der freien Landschaft oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen strafbar und umweltschädlich ist. Und birgt für Menschen und Tiere Gefahren. Gleichzeitig entstehen für die Beseitigung von illegalem Müll immense Kosten, die der Steuer- und Gebührenzahler zu tragen hat.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Stadt Wiesloch, Telefon: 06222/840, oder die Polizei, Telefon: 06222/57090, entgegen.