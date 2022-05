Spenden sammeln in Supermärkten statt Ausflug

Weinheim. (anzi) Einen Projekttag der besonderen Art hatten die Schüler der Klasse 10b des Werner-Heisenberg-Gymnasiums gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Konrad Fink am vergangenen Dienstag geplant.

Der Krieg gegen die Ukraine und die Aufnahme einer geflüchteten ukrainischen Schülerin in der Klasse veranlasste die 10b, selbst den Menschen in der Ukraine zu helfen. Sie organisierten eigenständig eine Spendenaktion.

Anstelle eines Ausflugs stellten sich die Schüler allein oder zu zweit an die Kassen der drei Weinheimer Supermärkte Edeka Brand, Marktkauf Scheck-in Center und Rewe Center und halfen in zwei Schichten vier Stunden lang beim Einpacken der Einkäufe, wofür sie von vielen Kunden eine Spende bekamen.

Beim Packen und Sammeln kam es zu interessanten Gesprächen. Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Aktion 1585,11 Euro eingenommen.

Das Geld wird nun, nach Rücksprache mit der Familie der geflüchteten Schülerin, an die ukrainische Botschaft überwiesen, damit es bestmöglich für die Menschen in der Ukraine oder für Geflüchtete eingesetzt werden kann.