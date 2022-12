Weinheim. (web) Am 1. April 2023 soll es losgehen. Dann öffnet das Schlossparkrestaurant unter dem Namen "Schlosserei" wieder seine Tore. Das kündigte OB Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat an. Seit dem 18. Oktober ist bekannt, dass Juliane Wasser und Arno Kiegele die neuen Restaurant-Pächter werden. Die Freunde gehobener Restaurantkultur hatten diese Nachricht beinahe euphorisch aufgenommen. Doch eine Kleinigkeit musste der Gemeinderat noch erledigen: Das Gremium hatte lange vor der Auswahl von Wasser und Kiegele 40.000 Euro an Haushaltsmitteln bewilligt. Damit sollten die neuen Pächter bei der Beschaffung von Restaurantausrüstung wie etwa einer Kühltheke unterstütz werden. Die Gelder standen bisher aber unter einem Sperrvermerk, da die Fraktionen vor der endgültigen Freigabe erst einmal Pächter und Konzept kennenlernen wollten.

Nun wissen alle Bescheid, und das Geld kann fließen. OB Just stellte jedoch klar, dass keine Geschenke verteilt werden. Was aus diesem Geldtopf angeschafft wird, bleibe im Besitz der Stadt, erklärte er. Außerdem müsse alles dem Betrieb zugutekommen. Und: Sollten die Pächter sich zurückziehen – was niemand wolle – bliebe die Ausrüstung ebenfalls im Schloss. Dass die Verwaltung bei der Auswahl der Geräte mit im Boot ist, versteht sich.

Die Stadträte stimmten einmütig zu, die Gelder aus dem Haushalt 2022 sind damit kurz vor Toreschluss freigegeben.