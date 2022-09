Weinheim. (web) Der Hinweis war ernst zu nehmen, und es musste schnell gehen: Interventionskräfte der Polizei sind am Donnerstagmittag zu dem Edeka-Markt in der Nordstadt geeilt. Auch eine Hundestaffel war im Einsatz. Grund für das Eingreifen der Beamten war die Warnung eines Zeugen. Dieser hatte die Polizei darüber informiert, dass er einen Mann bemerkt habe, der sich eine "Waffe" in die Brusttasche steckte.

Außerdem habe der Unbekannte angekündigt, dass er jetzt "zum Edeka" gehe. Die erste Polizeistreife war binnen weniger Minuten da, weitere Kräfte folgten. Die Beamten ließen den Einkaufsmarkt räumen, den Parkplatz davor sperrten sie ab.

Ein Inventionsteam durchsuchte das Gebäude. Um ganz sicherzugehen, dass dieses leer ist, folgten die Suchhunde. Doch auch die konnten den von dem Zeugen beschriebenen Unbekannten nicht finden. "Wenn uns gesagt wird, dass jemand mit einer Waffe in ein Geschäft geht, müssen wir rasch reagieren", betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage.

Der Polizei lägen Kameraaufnahmen aus dem Eingangsbereich des Marktes vor, diese würden noch überprüft. Möglicherweise könne man auf diese Weise den unbekannten Mann ermitteln, auf den der Zeuge aufmerksam gemacht hatte.

Ort des Geschehens

Der Edeka-Einkaufsmarkt in der Nordstadt liegt an der Bundesstraße B3. Die Örtlichkeit ist meist gut besucht, in unmittelbarer Nähe gibt es noch einen Discounter, einen Betrieb für Sanitärtechnik und einen Optiker.