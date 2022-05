Neue Halle nach Heidi Mohr benannt

Weinheim. (RNZ) Heidi Mohr aus Weinheim war in den Achtzigerjahren eine Pionierin des deutschen Frauenfußballs. Für den Gewinn der Europameisterschaft im Frauenfußball 1989 und 1991 erhielt sie, zusammen mit der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, das Silberne Lorbeerblatt; 1999 wurde Mohr zu "Europas Fußballerin des Jahrhunderts" gewählt und 2019 mit der Aufnahme in die Hall of Fame geehrt. Mohr starb im Februar 2019 im Alter von nur 51 Jahren an Krebs.

Die Stadt ehrt die Ausnahmesportlerin Heidi Mohr posthum, indem sie die neue Schulturnhalle der Zweiburgenschule nach ihr benennt. Die Namensgebungsfeier findet am Sonntag, 29. Mai, um 11 Uhr statt – an diesem Tag wäre Mohr 55 Jahre alt geworden. Dabei sind auch ihre Mutter Friedel Mohr, Geschwister und Neffen. Zwei Großnichten werden in der Halle im Trikot der SG Hohensachsen bei einem Mädchenfußballspiel mitspielen. Der frühere Sportjournalist Wolf-Rüdiger Pfrang beleuchtet die Stationen im Leben der Fußballerin.