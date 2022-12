> Arthur Millers "Hexenjagd" hat in Zeiten von politisch Verfolgten in Iran oder Russland traurige Aktualität. Die Handlung spielt im 17. Jahrhundert, im Amerika der Einwanderer. Schon als der ...

"Was für eine Zauberkraft aber Musik in so meisterhafter Form entfalten kann, war schwer eindrucksvoll", urteilte neulich die FAZ über ein Konzert des Quartetts, das zu den vielseitigsten Quartetten der jungen aufstrebenden Generation zählt. Zahlreiche Preise und Stipendien bezeugen die ausgezeichnete Qualität des Ensembles, das unter anderem schon beim Heidelberger Frühling, bei der Pariser Cité de la Musique auftrat.

> Das Malion Quartett vereint vier leidenschaftliche Kammermusiker, die schon vor der Ensemble-Gründung Gäste zahlreicher namhafter Kammermusikfestivals waren, wie beim Mozartfest in Würzburg und im Konzerthaus Berlin. Das Quartett ist ein gutes Beispiel für eine neue Generation multinational besetzter Kammermusikensembles: Die Malion-Mitglieder haben ukrainische, kroatische, britische und deutsche Wurzeln. Es sind Alexander Jussow, Violine I, Jelena Galic, Violine II, Lilya Tymchyshyn, Viola und Bettina Kessler, Violoncello. Es ist die erste Kammermusik-Veranstaltung in der Saison 2023.

Das Malion Quartett besteht aus Spitzenmusikern, die auch schon auf den großen Bühnen der Welt standen. Am 27. Januar gastiert das Ensemble in Weinheim. Fotos: zg

Weinheim. (RNZ) Zwei besondere Veranstaltungen bringt "Weinheim macht Theater" im Januar auf die Bühne der Stadthalle. Den Anfang machen die Kammermusiker des Malion Quartetts am Freitag, 27. Januar. Nur einen Tag später, am 28. Januar, gibt es das Stück "Hexenjagd" des amerikanischen Autors Arthur Miller zu sehen.

Das Malion Quartett ist zudem Initiator vieler eigener Projekte und Konzertformate, deren Kern eine besonders kreative Form der Musikvermittlung ist, darunter eine Verfilmung von Beethovens "Großer Fuge", die für den Opus Klassik 2022 nominiert wurde, sowie das "Malion Musikfestival", dessen besonderes Konzept gleich bei der ersten Ausgabe zahlreiche Besucher anlockte und mit einer eigenen Sendung bei Deutschlandradio Kultur näher beleuchtet wurde. Das Ensemble wurde für 2023 als "Quartett in Residence" im Holzhausenschlösschen Frankfurt verpflichtet und folgt damit international bereits etablierten Streichquartetten wie dem Aris Quartett und dem Eliot Quartett.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, die Karten kosten zwischen acht und 22,50 Euro.

Das Stück ist zu einem Klassiker der Literatur- und Schauspielgeschichte geworden. Das Stück hat an seiner Spreng- und Symbolkraft nichts eingebüßt. Über 60 Jahre nach der Uraufführung zeigt seine Botschaft auf Diktatoren und Unterdrücker, von denen es auf der Welt immer mehr zu geben scheint. In vielen Regionen der Welt werden Menschen aus politischen und religiösen Gründen verfolgt. In den USA erfuhr Miller während der Trump-Ära ein Revival.

Ebenso in Deutschland: An rund 20 Bühnen in Groß- und Kleinstädten stand die "Hexenjagd" in den Spielzeiten 2016, 2017, 2018 auf dem Spielplan – von Staatstheatern (Berliner Ensemble, Burgtheater Wien, Bayerisches Staatsschauspiel München, Staatstheater Dresden, Schauspielhaus Düsseldorf) über Stadttheater (Heidelberg und Koblenz) bis hin zu Freilichtbühnen wie Bad Hersfeld.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 13,50 bis 27 Euro.

Info: Karten im Vorverkauf für beide Veranstaltungen gibt es unter anderem in Weinheim bei der Tourist-Information sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de und an der Abendkasse.