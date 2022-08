Von Julian Baum

Weinheim. Wann wurde die Welt so kompliziert? Wann verdrängte der Ernst das Spielerische in uns? Wann die Schwere die Leichtigkeit? Und wann kam uns das Staunen abhanden, überwältigte die Realität unsere Träume? Derlei Fragen waren Kern der "Sternenzeit – Eine Reise in meine Kindheit" des Theaters Anu am Wochenende. Mehr noch: Das Theaterensemble aus