Davor braucht man sich in Weinheim nicht zu fürchten, denn die sehr viel kleineren Veranstaltungen des LSV wurden in den vergangenen Jahren genauestens geprüft und haben laut Allendorf-Ostwald in Sachen Sicherheit und Professionalität Vorbildcharakter in der Region. Die Flugleitung werden bei den beiden Shows, die Samstag und Sonntag jeweils für den Nachmittag angekündigt sind, Dieter Obert und Peter Ostwald vom LSV innehaben.

Bei einem "Display-Flug" am Freitag stellten sich die vier jordanischen Piloten mit ihren vier kleinen roten Flitzern vom Typ "Extra-330-LX" auf den Flugplatz und damit auf ihre Bühne fürs Wochenende ein. Die "Displays" werden auch gemacht, um den Behörden das Programm zur Abnahme zu präsentieren. Das ist wichtig, denn bei dem Wort "Flugshow" ploppen bei vielen Bilder von der Katastrophe bei einer solchen Veranstaltung 1988 in Ramstein auf. Damals starben 70 Menschen .

Allendorf-Ostwald muss lachen: "Da dachte man sicher, dass wir das nicht schaffen und dann absagen müssen", sagt sie. Prompt stellten die Weinheimer aber alles zur Verfügung, was die Ausnahmepiloten brauchten, um auch auf dem kleinen Flugplatz zwischen Weinheim und Viernheim an den Start zu gehen. Seitdem etablierte sich eine Freundschaft, die die Crew immer wieder in die Zweiburgenstadt führt: "Und das, obwohl das bei uns eine komplett nicht-kommerzielle Veranstaltung ist." Vielmehr gehe es darum, sich als Verein zu präsentieren. Eintritt und Parken sind umsonst, die Preise zum Mitfliegen moderat .

Weinheim. Dass die "Royal Jordanian Falcons" zum dritten Mal eine Show über Weinheim fliegen, ist der Beharrlichkeit von Nicole Allendorf-Ostwald geschuldet. Sie ist seit über 30 Jahren für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Luftsportvereins (LSV) Weinheim-Bergstraße zuständig, der an diesem Wochenende auf seinem Sommerfest sein 90. Jubiläum feiert. Wieder und wieder hatte sie die Piloten, die sonst auf weit größeren Shows fliegen und zu den besten der Welt zählen, eingeladen – ohne Erfolg. Sie versuchte es weiter. Und 2015, erinnert sie sich, war es dann so weit. Der zuständige Kontakt sagte: "Wenn wir ihnen einen Hangar zur Verfügung stellen und noch einige andere Voraussetzungen erfüllen, kommen sie."

Von Max Rieser

Über die "Falcons" weiß Uwe Ramerth aus Oppenheim Bescheid, der ebenfalls nach Weinheim gereist ist. Er ist zwar nicht Teil des Teams, aber schon seit 22 Jahren mit der Crew befreundet. Bereits 1978 wurde die Kunstflugstaffel des jordanischen Militärs gegründet, um im Ausland für das Königreich im Nahen Osten zu werben.

Dafür tourt die Crew jedes Jahr sechs Monate durch Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. Die Formation besteht aus dem "Leader, dem Leftwing, dem Rightwing und dem Solisten", wie Ramerth weiß. Der Leader (zu Deutsch: Anführer) leitet die Formation an, Left- und Rightwing folgen, und der Solist fliegt immer wieder auch kurze "Einzelformartionen". Trainiert werden die Piloten unter anderem einmal im Jahr von der französischen Kunstflugstaffel, den aktuellen Weltmeistern dieser Disziplin. Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts in Weinheim nutzten die Piloten die Lage der Stadt, um Ausflüge nach München und an den Bodensee zu unternehmen. Allendorf-Ostwald freut sich auf den Flugtag, den der Verein seit 2002 organisiert und der damit in diesem Jahr sein 20. Jubiläum hat. Sie ist aber auch froh, wenn es geschafft ist: "Wir sind seit zwei Wochen am Organisieren, das ist viel Arbeit." Zum Glück ist sie nicht allein und rechnet mit rund 400 Helfern, um die Veranstaltung am Wochenende zu stemmen.