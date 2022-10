Weinheim. (RNZ) Sie war in den letzten Jahren eher ein Sorgenkind der Stadtentwicklung, in einem viel beachteten Fotoband wurde sie schon als verwunschener Ort am Stadtausgang gen Birkenau verewigt. Aber jetzt soll Bewegung kommen in die Entwicklung der Hildebrand’schen Mühle an der Weschnitz, deren Siloturm eine Landmarke und Seltenheit in der Region ist. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Deren Angaben zufolge hat ein neuer Projektentwickler, der vom bisherigen Eigentümer eingesetzt wurde, konkrete Pläne. Er arbeite dabei konstruktiv mit der Stadt und den Denkmalschutzbehörden zusammen.

Die Pläne sollen am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, und eine Woche später, am 19. Oktober, in den politischen Gremien vorgestellt werden. Vorgesehen ist, dass sowohl die alte Villa als auch der Siloturm als Denkmale erhalten bleiben. Die Industriellen-Villa wird in die Nutzung einbezogen. Für den Siloturm konnte zwar bisher keine adäquate Nutzung gefunden werden, er soll aber als Baudenkmal stehen bleiben.

Das neue Konzept sieht ein Betreutes Wohnen sowie eine Tagespflege und Pflegewohngemeinschaften in drei Neubauten sowie der Villa vor. Mit entsprechenden Betreibern befinde sich der Entwickler bereits in "vertieften Gesprächen", teilt die Stadt mit. Das Interesse an dem Projekt sei groß. Maßgeblich für den Erfolg des Projekts ist, dass die Errichtung eines dritten neuen Wohngebäudes auf einem kürzlich vom Vorhabenträger erworbenen östlich angrenzenden Nachbargrundstück eine ausreichende Geschossfläche für eine pflegeorientierte Nutzung ermöglichen kann. So beurteilen es auch Weinheims Stadtplanungsexperten. Die beiden anderen vorgesehenen Neubauten haben eine ähnliche Kubatur und Lage wie die vom vorherigen Eigentümer geplanten und genehmigten Wohngebäude zwischen dem Siloturm und dem angrenzenden Metallbaubetrieb. Dazu habe bereits zu beiden Denkmalen eine enge Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden stattgefunden.

Die Zufahrt soll über eine Brücke über die Weschnitz direkt an die Birkenauer Talstraße erfolgen. "Wir sind sehr froh, dass es nach all den Jahren wieder eine echte Perspektive für das Grundstück der Hildebrand’schen Mühle gibt. Dass das Konzept eine adäquate Nutzung vorsieht und die Denkmalschutzanforderungen einhält, ist besonders hervorzuheben", so Oberbürgermeister Manuel Just zu den Plänen.

Planungsbeschlüsse angestrebt

Die "neue, zielorientierte Phase der Entwicklung" hatte sich bereits im Dezember 2021 angekündigt, als durch den Einsatz von Industriekletterern und einem Helikopter Pflegearbeiten am Siloturm in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege vorgenommen wurden. Nach der Vorstellung in den Gremien soll im ersten Schritt ein Aufstellungsbeschluss fürs erforderliche Bebauungsplanverfahren gefasst werden.