Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist schon fast vier Jahre her, dass mit einer Hanauer Gastronomiefirma die letzte Pächterin des Schlossparkrestaurants aufgegeben hat. In den Jahren danach lief nicht viel zusammen, was allerdings an den Umständen lag: Es standen Sanierungsarbeiten am Schloss an, dann schlug Corona zu. Nun soll es weitergehen in Weinheims erstem Haus am