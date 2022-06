Von Max Rieser

Weinheim-Sulzbach. Rainer Stadler und Ellen Müller haben in Sulzbach etwas Einzigartiges geschaffen. Auf 14 Flächen haben die beiden in den vergangenen 13 Jahren 700 Quittenbäume rund um Weinheim gepflanzt. Für dieses "Quittenprojekt", wie Stadler und Müller ihre Unternehmung genannt haben, sind sie nun in der Kategorie "Geschäftsidee" ins Finale des