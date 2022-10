Von Philipp Weber

Weinheim. Manchmal sind sich die Örtlichkeiten und ihre Geschichten in Weinheim ganz nah: Noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts trafen sich Bürger im Martin-Luther-Haus in der Hauptstraße 1. In dem damaligen Evangelischen Gemeindehaus beratschlagten sie darüber, wie sich die Umnutzung der Hildebrand’schen Mühle in ein Großbordell verhindern lasse. Während sich für das Gelände der alten Industriemühle nun endlich eine sozialverträgliche Perspektive auftut, kommt das frühere Gemeindehaus am Mittwoch, 2. November, in Mannheim "unter den Hammer". Es wird zwangsversteigert. Der Schätzwert liegt bei 2,16 Millionen Euro für das Erbbaurecht.

Das ehemalige Gemeindehaus sei im Jahr 1955 für die Evangelische Kirchengemeinde Weinheim erbaut worden, berichtet Markus Knötzele, Geschäftsführer des Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamts Neckar-Bergstraße, auf RNZ-Anfrage: "Herzstück des Gebäudes ist ein im ersten Obergeschoss gelegener, circa 200 Quadratmeter großer Versammlungsraum mit Bühne." In den Jahren 2007 und 2008 gab es dann aber eine Strukturanalyse zum Gebäudebestand der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim. Diese enthielt neben einer Prognose der Mitglieder- und Finanzentwicklung eine Raumbedarfsanalyse. 2008 erschien der Abschlussbericht, der aufgezeigte, dass der Raumbedarf geringer war als der vorhandene Bestand. Hintergrund: Die Evangelische Kirchengemeinde hatte es sich bereits damals zum Ziel setzen müssen, ihren Finanzhaushalt abzusichern, ihren Gebäudebestand zu konsolidieren.

Laut Knötzele wurde eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung der Gebäude in der Hauptstraße 1 in Auftrag gegeben. Ein Umbau und eine Vermietung des Ensembles kamen zur Sprache, etwa für ein Gründungszentrum, eine Musikschule oder ein Vereinshaus. Diese und andere potenzielle Nutzer zeigten indes kein dauerhaftes Interesse. Folglich gab die Kirchengemeinde das Ziel auf, ihr Luther-Haus auf eigene Rechnung zu sanieren und zu vermieten. Zumal die Konkurrenz für ein Veranstaltungshaus vor Ort groß ist: Die Stadthalle liegt fast um die Ecke. Stattdessen suchte man einen Käufer, im Rahmen eines Erbbaurechts. Und es fand sich einer: 2013 gingen die Gebäude an eine Firma aus dem Kreis Calw.

Die immer wieder kolportierte Idee, Teile des Ensembles "zurück zu mieten" und weiter für kirchliche Zwecke zu nutzen, zerschlug sich. Der Käufer habe die ehedem angestrebte Sanierung bis heute nicht fertiggestellt, heißt es. Ob so etwas je wieder infrage kommt, sei nicht ganz einfach zu sagen, heißt es: "Insgesamt aber ist die Evangelische Kirche in Weinheim derzeit in den Strategieprozess der Evangelischen Landeskirche Baden eingebunden und von daher offen für neue Wege."