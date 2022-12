Von Günther Grosch

Weinheim. Insgesamt 304 Paar strahlende Kinderaugen mehr: Das ist das Ergebnis der 13. Weihnachtsbaumaktion "Das Geschenk mit dem Lächeln" der Bürgerstiftung Weinheim. 304 Stiefelchen pflückten in diesem Jahr freundliche Christkind-Helfer von den Tannenbäumen, die im Marktkauf Scheck-in, im Karlsberg-Carré, in der Weinheim-Galerie, in der Weststadt-Filiale der Volksbank Kurpfalz sowie bei der Firma Amend in der Nordstadt aufgestellt waren. Das Ziel: einen oder mehrere der in den Stiefelchen aufgeschriebenen Wünsche von Kindern aus wirtschaftlich schwächer gestellten Familien in Erfüllung gehen zu lassen.

Gudrun Aisenbrey vom Vorstand der Bürgerstiftung und Johannes Pförtner, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, zeigten sich von dem Ergebnis begeistert: "So schnell wie in diesem Jahr waren die Zweige mit den Wunschzettel-Stiefelchen noch nie abgeerntet, und zwar an allen Standorten." Und damit nicht genug: Viele Spendenwillige, die sich schon in den Vorjahren an der traditionellen Weihnachtsaktion beteiligt hatten, diesmal aber zu spät dran waren, riefen bei Aisenbrey an. Sie fragten sie, ob es "möglicherweise an anderer Stelle doch noch Stiefelchen" gebe. So leid es ihr auch tat: Aisenbrey musste aufs nächste Jahr vertrösten.

Von einem Wermutstropfen musste sie dennoch berichten: Einige, vor allem ältere Menschen hätten nicht gewusst, was sie mit Wünschen wie zum Beispiel "Decenders-Extreme Prozeduales Freeryding", "Spidey FZG Flip & Jet", "Ekost 20254 RC Tornado Spheric" oder "Need for Speed Payback" anfangen sollen. "Gerade Schenker, die nicht immer ins Internet können oder googeln wollen, würden gern schon beim Lesen des Wunsches eine Vorstellung davon haben, was gemeint ist", so Aisenbrey. Ihre Bitte deshalb fürs nächste Mal: "Den Wunsch so zu formulieren, dass jeder auf Anhieb weiß, ob es sich nun um ein Spielzeug, um einen Kopfhörer oder etwas ganz anderes handelt." Einer der Anrufer wiederum habe ihr gegenüber geäußert, der von ihm im Stiefelchen vorgefundene Wunsch "Buntstifte mit Glitzer" sei so bescheiden, dass er noch etwas anderes dazulegen wolle. Eine ältere Dame berichtete, dass sie für die ganze Familie, deren Kind sich ...