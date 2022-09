Weinheim. (RNZ) Autofreunde, Mobilitätsinteressierte und Familien aufgepasst: In Weinheims Nordwesten steigt am kommenden Sonntag, 25. September, der "Automeilen-Herbst". In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr locken Informationen rund ums Auto, Livemusik, Unterhaltung für Kinder und diverse kulinarische Angebote in das Gewerbegebiet an der Viernheimer Straße. Bekanntlich haben dort viele Weinheimer Autohäuser ihren Sitz, einige unterhalten hoch repräsentative Salons. "Wo sonst findet man so viele verschiedene Marken innerhalb einer räumlichen Nähe, mit ausreichend Parkplätzen für die Besucher?", werben die Händler für den Autotag.