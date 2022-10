Von Philipp Weber

Weinheim. Kinder haben Träume, und das ist ihr gutes Recht. Manche wünschen sich eine Karriere als Sängerin, andere wollen als E-Gitarrist glänzen. Doch nicht jeder hat die Chance, sich in einer Musikschule an einem Instrument oder im Chor auszuprobieren. Wenn die Familie in wirtschaftliche Not gerät oder Kinder bei Alleinerziehenden aufwachsen, fehlt oft das Geld für die musikalische Ausbildung. Schulen können den Mangel kaum auffangen.

Der Comedian und Wahl-Weinheimer Bülent Ceylan hat sich des Themas bereits angenommen: im Zuge des ZDF-Dokuprojekts "Don’t Stop the Music", das in Berlin stattfand. In einigen Folgen zeigte er sich tief bewegt vom Engagement der Kinder und deren Fortschritten. Bald stand fest: Ceylan will noch mehr Kinder erreichen, auch in anderen Städten. Da das ZDF seinen Titel "Don’t Stop the Music" nicht hergeben wollte, habe man sich in der "Bülent Ceylan Stiftung" Gedanken um einen eigenen Slogan gemacht, so Stiftungsgeschäftsführerin Melanie Magin. "Bülent Ceylan – Deine Chance auf Musik", heißt das Projekt nun. Als erste Stadt profitiert Weinheim. Kooperationspartner vor Ort ist die Musikschule Badische Bergstraße.

Bereits am Samstag gab es einen ersten Termin mit 90 Interessenten in der Hauptstelle der Musikschule. Das große Ziel steht bereits fest: Beim Abschlusskonzert in der Weinheimer Stadthalle am 23. Juli 2023 dürfen die Kinder gemeinsam mit Ceylan auf der Bühne musizieren. Die Zweiburgenstadt nimmt damit die Vorreiterrolle ein. Wenn es gut läuft, wird das Projekt von hier aus auf andere Städte ausgedehnt.

Trotzdem drang die frohe Kunde von dem Projekt nur auf Umwegen zur RNZ durch: über eine Pressemitteilung der "Mannheimer Runde". Diese hat kürzlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Spiegelpalast des Mannheimer Radio Regenbogen Palazzo ausgerichtet. Es kamen 420.000 Euro zusammen. Ein Teil der Einnahmen geht an das Projekt von Ceylans Stiftung in Weinheim.

Man habe nicht allzu ...