Weinheim. (web) OB Manuel Just sprach von einer "Operation am offenen Herzen". Erster Bürgermeister Torsten Fetzner bot der Händlervereinigung "Lebendiges Weinheim" Gespräche an. Und Udo Wolf, Leiter des Tiefbauamts, versprach, alles dafür zu tun, damit die Arbeiten bis zur Kerwe 2023 beendet sind. Aber es muss sein: Die Fahrbahn der unteren Bahnhofstraße ist so stark geschädigt, dass die Sanierung unausweichlich ist. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch, eine Firma aus Eberbach zum Preis von 327.000 Euro mit den Arbeiten zu beauftragen. Die Handwerker nehmen die Arbeiten zwischen Mitte März und Ende Juli 2023 vor. Die Straße muss dafür zwischen Postknoten und Schulstraße (Café Central) voll gesperrt werden.

Obwohl das Vergabeverfahren an dieser Stelle kaum noch zu stoppen war, gab es Diskussionen. So fragte Christian Mayer, Stadtrat der Freien Wähler und Vorsitzender des "Lebendigen Weinheim", warum die Sanierung der wichtigsten Verkehrsachse in die Innenstadt ausgerechnet in der Zeit des Frühjahr- und Ostergeschäfts stattfinden müsse. Die Zeit des Sommerlochs eigne sich dafür besser, fand er. Tiefbauamtschef Wolf entgegnete, dass man zur Altstadtkerwe im Hochsommer schon andere Routen in die Innenstadt sperre. Die Bahnhofstraße müsse in dieser Zeit wieder befahrbar sein. Außerdem gebe es mehr und mehr Baufirmen, die es sich leisten könnten, im Sommer Betriebsferien zu machen. Es sei kaum möglich, einen Termin zu finden, mit dem alle glücklich sind, ergänzte OB Just.

Die Botschaft an die Innenstadtbesucher und die Kundschaft der Einzelhändler müsse dennoch lauten, dass die City während der Bauzeit erreichbar bleibt, forderte Erster Bürgermeister Fetzner. Er rief die Einzelhändler zu Gesprächen auf, um gemeinsam Ideen zu erörtern. Mayer nahm diese Einladung dankend an.

Die Redner mehrerer Fraktionen und Einzelstadträtin Susanne Tröscher drückte der Schuh noch an ganz anderer Stelle: Die Bahnhofstraße zählt zu denjenigen Gebieten, die die Teilnehmer der Weinheimer Zukunftswerkstatt gern grundlegend umgestalten würden. Das Bürgerbeteiligungsprojekt hat Ideen zutage gefördert, in denen der Wunsch nach einer Neuordnung dieser Straße deutlich artikuliert wird: zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und Aufenthaltsqualität. Die Stadträte befürchteten nun, dass mit der Fahrbahnsanierung Tatsachen geschaffen werden, ehe die Vorschläge der Bürger in einen städtebaulichen Rahmenplan und eine Prioritätenliste einfließen können.

Ihnen sei diese Problematik bewusst, entgegneten ...