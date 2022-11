Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Kaum ist es Herbst in der Region geworden, naht in großen Schritten die Weihnacht. Dass es bis zum großen Fest nicht mehr weit ist, zeigt sich am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, in der Region: In zahlreichen Orten finden Adventsangebote statt – teilweise sogar die ersten Weihnachtsmärkte. Was wann und wo am Wochenende ansteht, fasst die RNZ – soweit bekannt – zusammen.

Bammental

> Ein Weihnachtskonzert gibt der Liederkranz in Kooperation mit der Sängereinheit Meckesheim und den "Singing Friends" am Sonntag in der evangelischen Kirche. Los geht es um 17 Uhr.

> Gestricktes und Genähtes verkauft die Handarbeitsgruppe der Awo am Samstag im Familienzentrum. Zu den Öffnungszeiten der Einrichtung in der Hauptstraße 65 sind etwa Socken, Puppenkleidung oder Babysachen erhältlich. Der Erlös fließt in wohltätige Zwecke.

Dossenheim

> Ein "Adventskonzert zum Mitsingen" unter dem Motto "Machet die Tore weit" veranstaltet der evangelische Kirchenchor gemeinsam mit den "Dossenheimer Landstreichern" und Gästen aus dem Posaunenensemble des evangelischen Posaunenchors unter der Leitung von Carola Steinmaier am Sonntag. Es beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Kirche. Gespielt werden Stücke unter anderem von Händel und Hammerschmidt.

> Eine musikalische Adventsandacht wird am Sonntag um 17 ...