Von Timo Teufert

Wiesloch. Die Baustelle für den Abriss des Hauses in der Schwetzinger Straße, bei dem am 2. November eine Hauswand in die benachbarte Baugrube abstürzte, wird am Montag eingerichtet. Das teilte die Wieslocher Stadtverwaltung gestern telefonisch mit. Innerhalb von zehn Tagen sollen die Arbeiten dann erledigt sein: Im Rathaus geht man davon aus, dass man