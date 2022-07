Walldorf. (RNZ). Aufgrund einer Großveranstaltung im Industriegebiet am kommenden Wochenende, 16. und 17. Juli, kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Wie die Stadt Walldorf mitteilt, sind neben kleineren Zufahrtswegen vor allem die Ausfahrt Dietmar-Hopp-Allee betroffen. Sie ist ab 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Örtliche Umleitungen sind selbstverständlich ausgeschildert.

An den Veranstaltungstagen sowie vom 15.7. bis 19.7. können die Haltestellen "SAP Campus" und "SAP Deutschland" nicht mehr angefahren werden. Des Weiteren wird der Hasso-Plattner-Ring nach dem Kreisverkehr in Richtung L723 in der Zeit vom 15. bis 19. Juli komplett gesperrt. Für die Buslinie 720 wird eine Ersatzhaltestelle im Hasso-Plattner-Ring im Bereich des SAP-Parkhauses eingerichtet.

Die Linien 718, 750 und 798 können die Haltestellen "SAP Deutschland", "SAP Campus" sowie "Walzrute" (nur Linien 718 und 750) von 15.07. bis 19.07.2022 nicht bedienen. Für die Linien 750 und 798 ist eine Ersatzhaltestelle in der Dietmar-Hopp-Allee eingerichtet.

Die Haltestellen im Industriegebiet können mit den für die Großveranstaltung zum Einsatz kommenden kostenfreien Shuttlebussen erreicht werden. Diese verkehren an beiden Veranstaltungstagen im 15-Minuten-Takt zwischen Bahnhof und Industriegebiet.

Die Umleitungen enden in der Nacht von Sonntag, 17. Juli, auf Montag, 18. Juli. Ausnahme ist die Straße vom Kreisverkehr Hasso-Plattner-Ring in Richtung Landesstraße L723. Die Sperrung wird erst zum 19. Juli 2022 aufgehoben.