Walldorf. (tt) Die Anregung kam aus der Bevölkerung: In seiner jüngsten Sitzung hat der Walldorfer Gemeinderat einstimmig das Förderprogramm "Starkregen- und Hochwasserschutz" aufgelegt. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die Informationsveranstaltung Ende November, in der das Starkregenereignis vom 26. August thematisiert und der Wunsch nach einem Beratungsangebot an die Verwaltung herangetragen wurde.

Das Unwetter hatte Walldorf mit voller Wucht getroffen und unzählige Häuser, Keller und Tiefgaragen unter Wasser gesetzt. Die 319 Einsatzkräfte von 25 Feuerwehren waren damals die ganze Nacht über an rund 250 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet aktiv.

"Wir legen ein Förderprogramm auf, um die Gebäudeeigentümer an die Hand zu nehmen", erklärte Klaus Brecht, Fachbereichsleiter Ordnung und Umwelt, nun im Gemeinderat. Man wolle den Bürgerinnen und Bürgern damit aufzeigen, was sie tun können, um in Zukunft Schäden an ihren Gebäuden zu vermeiden. "Denn das oberflächliche Wasser läuft immer zum tiefsten Punkt hin", erläuterte Brecht. Dazu gehören etwa außen liegende Kellertreppen oder Tiefgaragen. Auch könne es durch unsachgemäße Grundstücksentwässerung zu einem Rückstau kommen.

"Diese Dinge kann man sich zwar selbst anschauen, aber es ist besser, wenn man einen Fachmann zurate zieht, insbesondere was die Installationstechnik anbelangt", ist Brecht überzeugt. Die Verwaltung schlage deshalb vor, ein Förderprogramm "Beratung Starkregen- und Hochwasserschutz" aufzulegen.

"Förderfähig sind Vor-Ort-Beratungen zum Starkregen- und Hochwasserschutz, die durch ein sach- und fachkundiges Büro durchgeführt wurden", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Diese Büros müssen beim Hochwasserkompetenz-Centrum gelistet sein oder eine Standardreferenz der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) erworben haben. Aus dem Protokoll, das bei der Beratung angefertigt wird, muss sich für den Grundstückseigentümer nachvollziehbar ergeben, welches Gefährdungspotenzial vorliegt und welche Präventionsmaßnahmen für eine nachweisliche Verbesserung der Situation bei Starkregen sorgen, so die Verwaltung.

Die Verwaltung schlägt vor, die für eine solche Beratung entstandenen Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 300 Euro zu fördern, wobei damit zwei Ingenieurstunden und Nebenkosten abgedeckt sein sollen. Die Stadt will das Verfahren so einfach wie möglich halten: Ein Antrag muss nicht wie sonst üblich im Vorfeld der Beratung gestellt werden. "Die Bürger kommen vielmehr danach mit dem Untersuchungsbericht und der Rechnung des Ingenieurbüros ins Rathaus und erhalten dann ihren Zuschuss", erläuterte Brecht.