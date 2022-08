Die Stadt unterscheidet in ihrer Beschlussvorlage zwischen "Erdsonden" und "Erdkollektoren". Die Sonden dürfen in Walldorf nur bis in maximal 45 Meter Tiefe reichen, üblich sind aber ohnehin eher 40 Meter. Erdkollektoren benötigen mehr Fläche, weil sie in einer geringeren Tiefe, jedoch unterhalb der Frostgrenze bei ungefähr 80 Zentimeter bis 1,5 Meter, schlangenförmig im Erdboden verlegt werden.

Walldorf. (seb) Der Fokus liegt auf der Abkehr von fossilen Energien: Die Stadt Walldorf fördert künftig die Anschaffung von Erdwärmepumpen. Das hatte der Gemeinderat nach einem Antrag der SPD bereits im Mai entschieden, das vom Fachbereich Ordnung und Umwelt der Stadt daraufhin ausgearbeitete Förderprogramm wurde jetzt ebenfalls einstimmig vom Gremium beschlossen.

Gefördert wird damit die Installation von Erdwärme-, genauer: "Sole-Wasser"-Wärmepumpen. Dabei unterstützt die Stadt die Anschaffung für Bestandswohngebäude, wenn die bestehende Heizungsanlage ausgetauscht wird; wenn erstmals eine zentrale Heizanlage anstelle von verteilten Einzelheizungen installiert wird; oder wenn eine bestehende Anlage so nachgerüstet wird, dass dadurch fossile Energieträger wie Öl oder Gas ersetzt werden. Wichtig dabei: Das Haus muss "niedertemperaturfähig" sein, also gut gedämmt und bereits mit einem Heizsystem ausgestattet, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt.

Die Stadt unterscheidet in ihrer Beschlussvorlage zwischen "Erdsonden" und "Erdkollektoren". Die Sonden dürfen in Walldorf nur bis in maximal 45 Meter Tiefe reichen, üblich sind aber ohnehin eher 40 Meter. Erdkollektoren benötigen mehr Fläche, weil sie in einer geringeren Tiefe, jedoch unterhalb der Frostgrenze bei ungefähr 80 Zentimeter bis 1,5 Meter, schlangenförmig im Erdboden verlegt werden.

Walldorf berücksichtigt bei seinen Zuschüssen die Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft, die bei Wärmepumpen 35 bis 50 Prozent beträgt. Der höhere Fördersatz wird beispielsweise angewendet, wenn eine Ölheizung ersetzt wird und wenn ein "geförderter individueller Sanierungsfahrplan" vorliegt. Fließen weitere öffentliche Mittel, reduziert der Bund seine Zuschüsse, sobald die Fördermittel 60 Prozent der anrechenbaren Kosten übersteigen, ist der Beschlussvorlage zu entnehmen. Deshalb wird der Walldorfer Zuschuss die Differenz zwischen dem tatsächlich ausgezahlten Bundes-Zuschuss und der Grenze von 60 Prozent betreffen und maximal 25 Prozent und eine Summe von höchstens 12.500 Euro abdecken. Ähnliche Bedingungen mit dem 12.500-Euro-Maximum gelten auch im Fall einer zinsgünstigen Finanzierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).

Im Fall von Neubauten wiederum betrachtet die Stadt Erdwärmepumpen seit einigen Jahren schon als etabliert. Mit dem neuen Programm wird jetzt lediglich die Sondenbohrung mit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten und maximal 5000 Euro bezuschusst.

"Die Kosten sind relativ hoch", argumentierte Lorenz Kachler für die antragstellende SPD-Fraktion. Um fossile Energieträger zu ersetzen, sei die Anschaffung einer Wärmepumpe aber "ein Schritt in die richtige Richtung" und "eine nachhaltige Sache", die man unterstützen wolle. Dass die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten eine der Voraussetzungen für eine städtische Förderung ist, sei sinnvoll.

"Ein gutes Förderprogramm" sah Gerhard Baldes (CDU), erhalte man mit einer Wärmepumpe doch "über viele Jahre eine zuverlässige Wärmequelle". Dennoch erwarte man keinen "großen Ansturm" auf die Zuschüsse, so Baldes. "Unser Ziel ist mindestens eine klimaneutrale Wohnstadt, so schnell wie möglich", konnte auch Manfred Wolf (Grüne) zustimmen und rührte die Werbetrommel: "Liebe Walldorfer, nehmen Sie unsere Förderprogramme in Anspruch."

Für Dagmar Criegee (FDP) ist das neue Förderprogramm ein "Anreiz, auf eine alternative Wärmeerzeugung umzusteigen" und ein weiterer Baustein, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen und allgemein energieeffizienter zu werden. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) wies noch darauf hin, dass die Stadt selbst bei ihrem nächsten Bauprojekt mit gefördertem Wohnraum für sozial Schwache ebenfalls auf eine Sole-Wasser-Wärmepumpe setzt: Für die beiden Häuser mit insgesamt 18 Wohnungen, die im Bereich Heidelberger Straße/Hebelstraße entstehen, werden Erdsonden in über 40 Metern Tiefe Wärme für die Beheizung und Warmwassererzeugung aus dem Erdreich gewinnen.