Flüchtlinge in Walldorf: "Situation an Dramatik nicht zu überbieten"

"Die Verwaltung sieht dringenden Bedarf für den Bau weiterer Einheiten", heißt es deshalb unmissverständlich in der Vorlage. Fünf Standorte habe man für ein Haus in Modulbauweise untersucht: Das Grundstück Bürgermeister-Willinger-Straße 21 sei zu klein und der Bouleplatz an der Hauptstraße planungsrechtlich nicht zulässig, so Tisch. "Am Standort Heidelberger Straße/Äußere Ringstraße wäre theoretisch etwas machbar", so Tisch. Ein Modulbau sei aber nur schwer zu realisieren, wegen der beengten Verhältnisse vor Ort. Das Areal Kolpingstraße/Ringstraße sei zwar prinzipiell bebaubar, Tisch kann sich dort aber auch gut regulären Wohnungsbau ...

Die Stadt rechnet damit, dass sie weiteren Wohnraum für Geflüchtete bereitstellen muss. Doch es gibt nur noch zwei leer stehende Wohnungen, die man als Notunterkunft nutzen könnte. Allerdings befindet sich eine davon im Gebäude Heidelberger Straße 26a, das "ohnehin abgebrochen werden soll", so die Vorlage. Die andere Wohnung in der Ringstraße 45a sei wegen des Starkregens derzeit nicht belegbar. Nur durch weitere Zukäufe, die Walldorf in letzter Zeit getätigt habe, hätte man sich einen gewissen Spielraum verschaffen können. Allerdings wird auch dringend weiterer Wohnraum benötigt, weil für zehn Personen Ersatz gebraucht wird, wenn das Gebäude Heidelberger Straße/Hebelstraße abgerissen wird.

"Es handelt sich um eine notwendige Einrichtung, um schnellstmöglich reagieren zu können", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Der Bedarf sei da : Für Geflüchtete aus der Ukraine haben das Sozialamt und der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft zahlreiche private Einheiten angemietet. "Von den 160 in Walldorf lebenden ukrainischen Flüchtlingen belegen lediglich 19 vier Wohneinheiten der Stadt. Darüber hinaus sind aktuell sieben städtische Einheiten mit 13 Personen im Rahmen der Obdachlosigkeit nach dem Starkregen belegt", heißt es in der Vorlage.

Walldorf. Es gibt zu wenig Notwohnungen in Walldorf. Deshalb hat der Gemeinderat bei fünf Enthaltungen der CDU-Fraktion beschlossen, auf dem ehemaligen Reinhardt/Klee-Gelände im Schlossweg einen Modulbau für voraussichtlich 2,1 Millionen Euro zu errichten. In den neu entstehenden Wohnungen sollen Menschen in Notfällen untergebracht werden oder wenn sie von Obdachlosigkeit bedroht sind – wie etwa nach dem Starkregen im August. Die Einrichtung soll auch für Geflüchtete und die Anschlussunterbringung genutzt werden.

Von Timo Teufert

Walldorf. Es gibt zu wenig Notwohnungen in Walldorf. Deshalb hat der Gemeinderat bei fünf Enthaltungen der CDU-Fraktion beschlossen, auf dem ehemaligen Reinhardt/Klee-Gelände im Schlossweg einen Modulbau für voraussichtlich 2,1 Millionen Euro zu errichten. In den neu entstehenden Wohnungen sollen Menschen in Notfällen untergebracht werden oder wenn sie von Obdachlosigkeit bedroht sind – wie etwa nach dem Starkregen im August. Die Einrichtung soll auch für Geflüchtete und die Anschlussunterbringung genutzt werden.

"Es handelt sich um eine notwendige Einrichtung, um schnellstmöglich reagieren zu können", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Der Bedarf sei da: Für Geflüchtete aus der Ukraine haben das Sozialamt und der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft zahlreiche private Einheiten angemietet. "Von den 160 in Walldorf lebenden ukrainischen Flüchtlingen belegen lediglich 19 vier Wohneinheiten der Stadt. Darüber hinaus sind aktuell sieben städtische Einheiten mit 13 Personen im Rahmen der Obdachlosigkeit nach dem Starkregen belegt", heißt es in der Vorlage.

Die Stadt rechnet damit, dass sie weiteren Wohnraum für Geflüchtete bereitstellen muss. Doch es gibt nur noch zwei leer stehende Wohnungen, die man als Notunterkunft nutzen könnte. Allerdings befindet sich eine davon im Gebäude Heidelberger Straße 26a, das "ohnehin abgebrochen werden soll", so die Vorlage. Die andere Wohnung in der Ringstraße 45a sei wegen des Starkregens derzeit nicht belegbar. Nur durch weitere Zukäufe, die Walldorf in letzter Zeit getätigt habe, hätte man sich einen gewissen Spielraum verschaffen können. Allerdings wird auch dringend weiterer Wohnraum benötigt, weil für zehn Personen Ersatz gebraucht wird, wenn das Gebäude Heidelberger Straße/Hebelstraße abgerissen wird.

"Die Verwaltung sieht dringenden Bedarf für den Bau weiterer Einheiten", heißt es deshalb unmissverständlich in der Vorlage. Fünf Standorte habe man für ein Haus in Modulbauweise untersucht: Das Grundstück Bürgermeister-Willinger-Straße 21 sei zu klein und der Bouleplatz an der Hauptstraße planungsrechtlich nicht zulässig, so Tisch. "Am Standort Heidelberger Straße/Äußere Ringstraße wäre theoretisch etwas machbar", so Tisch. Ein Modulbau sei aber nur schwer zu realisieren, wegen der beengten Verhältnisse vor Ort. Das Areal Kolpingstraße/Ringstraße sei zwar prinzipiell bebaubar, Tisch kann sich dort aber auch gut regulären Wohnungsbau vorstellen.

Das Grundstück am nördlichen Schlossweg sei hingegen frei. "Wir sind gerade dabei, die Abbrüche der Hallen zu organisieren, sodass wir relativ zeitnah reagieren könnten", berichtete der Stadtbaumeister. Um keine Zeit zu verlieren, war der Standortbeschluss gleichzeitig der Baubeschluss, sodass die Bauleistungen schnell ausgeschrieben werden können.

Im Schlossweg ist ein Modulbau mit 411 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen. Im zweistöckigen Baukörper sind sieben Einheiten geplant: im Erdgeschoss eine gemeinschaftlich genutzte Einheit für vier Personen, eine Zweiraum-Unterkunft für Familien und eine als Wohngemeinschaft; im Obergeschoss drei Zweiraum-Unterkünfte für Familien und eine für eine Wohngemeinschaft.

"Der städtische Wohnungsbestand enthält zu wenig Puffer", sagte Gerhard Baldes (CDU). Seine Fraktion trage eine Interimslösung in Modulbauweise mit, da sie deutlich schneller realisiert werden könne. Allerdings enthielten sich die meisten CDU-Gemeinderäte bei der Abstimmung, da sie die Kolpingstraße als Standort bevorzugten, weil dort mehr Wohnraum geschaffen werden könnte. Nur Christian Winnes stimmte für den Vorschlag Schlossweg: "Wenn ich die Ansichten der Modulbauweise sehe, erinnert es doch an eine Containerbauweise." Er machte deshalb noch einmal deutlich, dass sich die Anlage in die Umgebung einfügen müsse. Wie Fraktionsvorsitzender Matthias Pütz sieht aber auch Winnes die Möglichkeit, die Modulbauweise künftig auch bei weiteren Projekten anzuwenden.

"Wir brauchen dringend schnell realisierbare neue Unterkünfte, um Wohnraum für Menschen bereitzustellen, die in einer Notlage sind", erklärte Petra Wahl (SPD). Gerade das Starkregenereignis im August habe vor Augen geführt, wie wichtig es sei, freien Wohnraum schnell zur Verfügung zu haben. "Den Geflüchteten wollen und müssen wir ebenso Wohnraum in der Anschlussunterbringung bereitstellen. Mitgefühl und Menschlichkeit verlangen, dass wir für alle Menschen gleichermaßen Wohnraum schaffen", so Wahl. Die SPD sprach sich für dezentralen städtischen Wohnraum aus. "Das wurde von uns seit Jahren immer wieder gefordert, um eine gute Durchmischung der Bevölkerung zu erreichen", so Wahl. Der Standort Kolpingstraße komme für die SPD deshalb nicht in Frage.

Wilfried Weisbrod (Grüne) erinnerte an Zeiten, als alte Gebäude der Stadt zum Kauf angeboten wurden, die dann als Unterkunft für obdachlose Menschen verwendet wurden. "Da hat man die Standards immer wieder abgesenkt", so Weisbrod. Insoweit begrüße seine Fraktion, dass ein Neubau ins Auge gefasst werde, um diese Bedingungen zu verändern. "Bedarf wird immer gegeben sein", ist er überzeugt. Zwar sei die Kolpingstraße effektiver zu bebauen, "wir finden aber, dass die Kolpingstraße nicht noch ein weiteres Objekt in dieser Qualität haben sollte", so Weisbrod.

Zuerst sei man mehrheitlich gegen den Standort Schlossweg gewesen, weil man die relativ wenigen Wohnungen im Schlossweg in Vergleich zu den Kosten gesehen haben, erklärte Fredy Kempf (FDP). Nachdem nun alle Alternativen aufgezeigt wurden, sei klar, dass als Standort nur der Schlossweg in Frage komme. "Wir müssen schnell drangehen und anpacken", so Kempf.