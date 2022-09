Walldorf. (RNZ) Im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises wird ab Montag, 12. September, der Mühlwegkreisel in Walldorf – an der Kreuzung von Wieslocher Straße und der Verbindung zur L723 – erneuert. Wegen der Arbeiten werden zwei der sogenannten "Kreiseläste" in und aus Richtung Landesstraße 723 sowie Bert-Brecht-Straße/Erich-Kästner-Straße gesperrt. Die quer dazu verlaufende Wieslocher Straße wird im Baubereich wechselweise halbseitig mit Ampelregelung gesperrt, sodass die Durchfahrt in und aus Richtung Walldorf-Zentrum möglich bleibt, teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Kreises mit. Für den Verkehr von und zur L723 wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Maßnahme kostet den Rhein-Neckar-Kreis etwa 150.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis zum 25. September abgeschlossen sein.

Die Sanierung des Kreisverkehrs hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr in Walldorf. Wie die Stadt Walldorf mitteilt, können die Stadtbuslinien 706 und 708 ab Montag, 12. September, die Haltestelle "Mühlweg-Kreisel" nicht anfahren. Sie wurde verlegt: Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise auf die Haltestellen beim Nahversorgungszentrum auszuweichen.