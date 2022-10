Walldorf. (tt) Der Polizeiposten Walldorf ist in sein frisch saniertes und umgebautes Domizil im Rathaus zurückgekehrt. Gut acht Monate waren die sieben Beamten interimsweise in Containern am Autobahnpolizeirevier untergebracht, jetzt freuen sie sich über deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen. Das machte bei der Übergabe Klaus Oestreicher, der Leiter des Polizeipostens, deutlich, der diesen auch für die Zukunft gut aufgestellt sieht. "In einem guten Arbeitsumfeld werden gute Leistungen produziert", betonte der Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar. Und Bürgermeister Matthias Renschler sagte: "Uns ist wichtig, dass es in Walldorf die Polizeipräsenz gibt."

Für Baukosten von rund einer Million Euro wurde vor allem die Sicherheitstechnik auf den neusten Stand gebracht, daneben aber auch funktionale und räumliche Mängel behoben. Im Zugangsbereich ist eine Schleuse entstanden, die mit gesicherter Theke an den großzügig gestalteten Einsatzraum, das Herzstück des Postens, angrenzt. Für den getrennten Umkleide- und Duschbereich für Frauen und Männer wurde die Fläche mit dem Umbau um 29 auf 214 Quadratmeter vergrößert. Außerdem wurden zur verbesserten Sicherheit neue Fenster eingebaut, ebenso eine Lüftung für die hinteren Raumbereiche.

"Die Präsenz in der Fläche ist für uns wichtig", machte Polizeipräsident Kollmar deutlich. Der Polizeiposten Walldorf habe "nie zur Disposition" gestanden und werde das während seiner Dienstzeit auch nicht. "Ich werde nie die Sicherheit im Rhein-Neckar-Kreis vernachlässigen", sagte Kollmar. Er zeigte sich stolz darauf, dass die Walldorfer Mannschaft die Zeit in den Containern trotz der sommerlichen Hitze mitgetragen habe. "Sie hat in der Leistung nicht nachgelassen", was der Präsident mit einer seinen Worten nach guten Aufklärungsquote von 62 Prozent unterlegte.

Stadtbaumeister Andreas Tisch erklärte, dass man sehr stolz auf die Qualitäten und robuste Architektur des Rathauses sei und diese auch bei Sanierungen und Neuerungen erhalten wolle. "Das bedeutet immer eine Herausforderung, ist aber hier sehr gut gelöst worden", sagte Tisch.

Info: Der Polizeiposten Walldorf ist ab sofort wieder im Walldorfer Rathaus, Nußlocher Straße 45, unter der Rufnummer 0 62 27/8 41 99 90 erreichbar. In Notfällen gilt der Notruf 110.