"Schön, wenn man sich im Alter seine Jugendfahrzeuge holen kann", dachte die Fahrerin der 63 Jahre alten BMW Isetta 250 Export. Das Fahrzeug war schon auf Spritztour in den Dolomiten, Südtirol, an der Mosel oder an der Nordsee.

Etwa bei einem VW Käfer 1200 Baujahr 1960: Das Auto hatte der Besitzer von seinem Sohn zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Spannend war auch die Historie einer Hanomag 4/23 Cabrio-Limousine aus dem Jahr 1931 mit drei Gängen, 23 PS und vier Zylindern. Das Fahrzeug wurde in der Vorkriegszeit als Fahrschulauto eingesetzt. Auch ein 1973er MGB GT Sebring dröhnte am Marktplatz, die Besonderheit jenes Vehikels: Der Lenker ist auf der rechten Seite. Die Beifahrerin habe das Gefühl, sie sitze "falsch" und im "Gegenverkehr", sagte Gerd-Uwe Sauer mit einem Schmunzeln.

Die Veranstaltung der "Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch" ging zum ersten Mal in der Astorstadt über die Bühne. Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Rahmen der 1250-Jahr-Feier der Stadt Walldorf stattfinden, die aufgrund der Pandemie aber verschoben worden war. Neben Bürgermeister Matthias Renschler war auch Spargelkönigin Luisa I. vor Ort und überreichte den Teilnehmern kleine Überraschungen.

Von Agnieszka Dorn

Zu sehen waren Fahrzeuge der sogenannten Messing-Ära bis zu den 1980er-Jahren. Rund um den Marktplatz waren etliche Fahrzeuge ausgestellt, die zuvor samt ihren Fahrern vorgestellt wurden. Die Vorstellung der Fahrzeuge lief ähnlich wie bei der Heidelberg Historic ab, erzählt wurde zudem die Geschichte oder eine Anekdote der Fahrzeuge.

Weitere Fahrzeuge waren ein Unimog 2010 aus dem Jahr 1951 von Daimler Benz mit 25 PS und ein Austin Healy aus dem Jahr 1961 – bekannterweise kurvte der smarte Kinoheld James Bond mit diesem Fahrzeug herum. Neben "Mathilde" präsentierte die Stadt Walldorf das Tanklöschfahrzeug 16/24 aus dem Jahr 1964. Es war das erste Tanklöschfahrzeug in der Astorstadt und war von 1964 bis 1981 im Einsatz. Danach ging es in die Hände der Heidelberger Druckmaschinen im Wieslocher Werk und später im Werk in Brandenburg über. Im Besitz der Walldorfer Wehr ist es wieder seit dem Jahr 2015. Die Besucherinnen und Besucher staunten über die blitzblank polierten Fahrzeuge.

Was fasziniert an den alten Gefährten? Mit den heutigen Fahrzeugen komme man einfach nur von A nach B. Wer sich aber in einen Oldtimer setze und den Geruch von Leder rieche, dem gehe das Herz auf, sagte Oldtimerfan Ulrich Uthmann, der selbst mehrere alte Autos besitzt.