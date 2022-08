Walldorf. (RNZ/mün) Das gute Wetter hat nun auch für Walldorfs Katzen eine schöne Seite: Das Landratsamt teilt am heutigen Montag mit, dass der Katzenlockdown zum Schutz der brütenden Haubenlerche schon zwei Wochen früher endet, nämlich am 15. August. Das gilt aber nur für dieses Jahr. Der Landkreis hatte eine "Ausgangssperre" in einem Teil von Walldorf erlassen, um die Haubenlerche und ihre Brut vor den vierbeinigen Räubern zu schützen.

Wegen der günstigen Wetterlage in diesem Jahr sei die Entwicklung der Jungvögel der Haubenlerche bereits weit vorangeschritten. Deshalb sei keine wesentliche Gefährdung der Jungvögel durch freilaufende Katzen mehr zu erwarten, teilt die Behörde mit. Deshalb dürfen Katzen ab dem kommenden Montag in dem betroffenen Gebiet wieder auf Freigang.

Aber: Das gilt nur für diesen Sommer. Die Allgemeinverfügung des Landkreises für eine Ausgangssperre der Katzen gilt bis 2025. Deshalb dürfen die Vierbeiner in den kommenden drei Jahren vom 1. April bis 31. August wieder nicht vor die Haustür.