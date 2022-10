Tierheime in der Region: Produkt Haustier – ein "Problem" wird abgegeben (plus Video)

Die Entdeckungstour startete am 1. Oktober und geht bis einschließlich 5. Oktober. Beim offiziellen Start kam trotz unbeständigen Wetters eine ganze Gruppe Interessierter zusammen. Wie eingangs erwähnt, geht es an einer Station um das Bestellen von Tieren über das Internet. Die Erwartungen an Tiere, die im Internet bestellt wurden, sind hoch, werde diese nicht erfüllt, dann landen die Tiere schnell im Tierheim. Auch wenn man mit den Tieren nicht zurechtkommt. " Jährlich werden 350.000 Tiere in deutschen Tierheimen abgegeben und warten sehnsüchtig auf eine zweite Chance. Gebt diesen Tieren eine Chance", steht dazu an der entsprechenden Station.

Start der Tour ist am Tierheim an der Brücke, von dort geht es an der Storchenwiese vorbei über die Lutherische Brücke bis zur Sanddüne und wieder zurück. Die Stationen sind passend zum Herbst jeweils mit einem Kürbis gekennzeichnet, an den Stationen hängen wetterfeste Schilder mit Informationen zu verschiedenen Tierschutzthemen. Es gibt auch einen QR-Code fürs Handy.

Walldorf. (agdo) "Ein Bild, ein hübscher Text dazu mit lauter guten Eigenschaften und schon kann er losgehen, der Verkauf über das Internet. Ein Klick, und man hat ganz unkompliziert ein neues Familienmitglied." Das fragwürdige Bestellen von Tieren übers Internet ist nur eines von vielen Themen, die zum Welttierschutztag im Walldorfer Wald beleuchtet werden.

Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf hat eine Entdeckungstour mit 15 Stationen auf einer Strecke von etwa dreieinhalb Kilometern im Wald am Tom-Tatze-Tierheim gestaltet. "Wir haben die Stationen bei strömendem Regen vorbereitet", sagte Birgit Schneidewind vom Tierschutzheim. Auf die Idee, solch einen "Parcours" zu machen, waren Felicity Spencer von der Tom-Tatze-Tierschutzjugend und Birgit Schneidewind gekommen. Vereinsvorsitzender Volker Stutz hatte dem Ganzen einen Feinschliff gegeben. Die Themen drehen sich rund um den Tierschutz.

Weiterhin gibt es Informationen über Wildtiere und was man machen soll, wenn man eins findet. Zunächst sollte man entscheiden, ob das Tier sich wirklich in einer Notlage befindet und ob es für das Wildtier besser ist, in der Natur zu bleiben oder mitgenommen zu werden. Eins vorneweg: "Verletzte hilflose oder kranke Tiere darf man aufnehmen, um sie gesund zu pflegen", so die Information. Sobald die Tiere allerdings wieder selbstständig weiterleben können, sollten sie wieder in die Natur gebracht werden. Über Igel heißt es etwa: "Igel werden gerade im Herbst oft scheinbar hilflos gefunden. Die meisten Tiere sind allerdings ohne Hilfe überlebensfähig."

Der Umgang mit Wildtieren ist im Tierschutzgesetz geregelt, je nach Situation kann aber auch das Jagd- oder Tierschutzrecht greifen, erzählte Birgit Schneidewind. Wer ein Wildtier aufnimmt, übernimmt die volle Verantwortung sowie Haftung und muss die anfallenden Kosten – etwa die Tierarztrechnung – zahlen. Bei der Jahreszeit nicht unwichtig: Bei Unfällen mit Wild müssen sofort die Polizei und dann der Jagdpächter informiert werden.

Die Themen des Rundgangs sind vielfältig, darunter über einen tiergerechten Garten. "Es geht nicht darum, einen Garten für Tiere zu machen, sondern einen Garten mit Tieren". So könne man einen Beitrag zum Natur-, Arten-, und Tierschutz leisten. Weiter Themen sind Tiere in der Urlaubszeit, Tiere im Zoo und Tiere im Zirkus. Zu Letzteren heißt es etwa: "Elefanten, die einen Kopfstand vorführen, wird man in der Wildnis wohl nicht treffen."