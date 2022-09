Die Kerwe-Eröffnung wurde vom evangelischen Posaunenchor, geleitet von Clarissa Dold, umrahmt. "Die größte Tairnbacher Glückseligkeit ist das Freibier", meinte Rüdiger Egenlauf in seinen Grußworten augenzwinkernd, man lebe aber auch in einer Weinbaugemeinde mit acht Hektar Rebfläche und dem Traubenhenkel als Symbol im Gemeinde-Wappen, daher hatte der Heimatverein einen Weinprobierstand aufgebaut.

Ehe das Freibier ausgeschenkt wurde , leitete der Kerweborscht "zum wichtigschte Punkt heit" über. Er taufte die Kerweschlumpel, die in aufwendiger Arbeit von Caroline Maier und Sandra Uhrich gestaltet und von den Kerweborschte hergerichtet worden war: "Malwida, die Erste und Letzte, soll bewache unser Kerwe un alle Gäste." Das Freibier-Fass stachen Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf und Bürgermeister Jens Spanberger an. Der traditionelle Freibier-Spaß sorgte für beste Stimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, mit Feuerwehr und Kirchenchor gab es gleich zwei Sieger.

Bender nahm in seiner satirischen Rede auch die gegenwärtige Energiekrise aufs Korn: Wenn es so weitergehe, "misst ihr negscht Johr e Latern mitbringe, dass ihr nachts uffem Homweg was seht". Zu essen gebe es dann nur noch "kalte Sache", so spare man sich Strom und Gas – wobei Kerweborscht Bender einräumte: "S’isch net zum lache." So sehr man es sich zurzeit wünschen möge, die Löcher in den Gehwegen seien nicht die Spuren erfolgreicher Schatzsuchen: "No, Glasfaser kummt do nei, damit ma em Internet schneller sinn."

Tairnbach. (RNZ) Gesellige Kerwe-Tage bei guter Laune waren auf dem Tairnbacher Dorfplatz an der Dreschhalle angesagt, auch wenn das Wetter sich am Wochenende eher kühl und unbeständig gab. Wieder präsentierte sich die Kerwe in neuem Kleid: Letztes Jahr war es – der Pandemie geschuldet – eine "Kerwe auf Wanderschaft", diesmal "e Hütte-Kerwe", wie Kerweborscht Patrick Bender von der Narreninitiative hervorhob: "Dambach isch halt imma vo e Überraschung gut, ma braucht zum neie Sache ausprowiere a e bissl Mut."

Ein kleiner Rummel mit Karussell bereicherte das Programm. Foto: Pfeifer

Die Schlumpel wurde auf den Namen „Malwida“ getauft. Foto: Pfeifer

Egenlauf begrüßte alle Anwesenden, darunter Mitglieder von Ortschafts- und Gemeinderat, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinden sowie der Vereine, außerdem Weinkönigin Anna-Lena Kretz aus Rettigheim. Dankesworte galten allen Helferinnen und Helfern sowie Unterstützern, gerade auch der Schaustellerfamilie Traber.

Die Besucherinnen und Besucher konnten diverse kulinarischen Köstlichkeiten in der Dreschhalle und an den Hütten der Vereine und Gruppen genießen, für Jung und Alt gab es einen Rummel mit Karussell, Süßigkeiten und Dosenwerfen. Auf dem Kerweplatz spielte die Sinsheimer Coverband "Fate" und es gab auch einen kleinen Kinder-Flohmarkt des Freundeskreises der Grundschule Tairnbach, auf dem beispielsweise Gesellschaftsspiele, Puzzles und Bücher mit Abenteuer- und Freundschaftsgeschichten angeboten wurden. Der Montag begann mit dem traditionellen Frühschoppen, am Abend wurde die Schlumpel verbrannt und zum Ausklang trat das SG-Tanzgewitter auf.