Weinheim. (web) Im Sommer hatte es die Stadt öffentlich angekündigt, nun läuft es aus, und zwar ohne große Begleitmusik: alte Duschen in den Sanitäranlagen der städtischen Sportstätten. Das erfuhr die RNZ am Mittwoch im Gespräch mit leitenden Vereinsvertretern.

Einige Vereinsvorsitzende hatten sich zuletzt gegen diese Art des Energiesparens gewehrt und dabei unter anderem mit dem Zusammenhalt unter den Sportlern sowie dem Erhalt von vereinsnahen Gastronomiebetrieben argumentiert: Wer die kalte Dusche scheut und verschwitzt nach Hause fährt, wechselt von der warmen Dusche auf die Couch oder ins Bett – und kehrt nicht mehr ein.

Und für die Abwendung eines möglichen Energienotstands bringe es auch nicht viel, wenn viele daheim die Warmwasserbereitung anlaufen lassen statt vor Ort.

"Der Wunsch der Sportler ist in der kalten Jahreszeit verständlich", erklärt der städtische Energiemanager Patrick Walter. "Wir haben dies aber trotzdem nicht auf Wunsch der Sportler, sondern aus eigener Überzeugung so entscheiden." Es sei von Anfang an klar kommuniziert worden, dass die Warmwasserbereitung vorerst nur in den Sommermonaten außer Betrieb geht. "Sich nach dem Sport verschwitzt auf den Heimweg zu machen, ist nicht gesund. Und da gibt es schon eine gewisse Vorsorgepflicht der Kommune gegenüber den Vereinen, zumal es sich bei den Sporttreibenden ja teilweise um Kinder und Jugendliche handelt." Ein Aspekt seien auch auswärtige Mannschaften, denen man momentan nicht die warme Dusche nach dem Sport abschalten wolle.

Dass es in Sachen Energiesparen eh auf das Gleiche hinausläuft, ob man daheim oder im Sport warm duscht, kann Walter jedoch nicht bestätigen. "Das ist so nicht richtig, da wohl kaum jemand die Warmwasserbereitung zu Hause komplett außer Betrieb nimmt." Schon allein die Vorhaltung von warmem Wasser verbrauche Energie. Die Duschen in den öffentlichen Sportstätten hätten aber weiter geregelte Temperaturen.