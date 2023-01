St. Leon-Rot. (seb) "Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und die Mobilitätswende", freute sich Sascha Nowak, Mobilitätsmanager der Gemeinde St. Leon-Rot: Die Genossenschaft "Ladegrün" aus Berlin hat gemeinsam mit der Gemeinde zwei öffentlich zugängliche Elektro-Ladestandorte errichtet, insgesamt kommen damit vier Ladepunkte für die Bevölkerung dazu.

Die Ladesäulen sind am Römerplatz in Rot und am Alten Rathaus in St. Leon zu finden. Sie können mit allen gängigen Ladekarten sowie mit Giro- und Kreditkarten genutzt werden. An beiden Standorten ist jeweils ein Ladepunkt für die Nutzung durch den Carsharing-Service "Stadtmobil" reserviert, also für die E-Autos, die den Menschen zum "Teilen" angeboten werden. Alle Ladesäulen werden laut der Genossenschaft mit Ökostrom von "Green Planet Energy" beliefert. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist eine Tochtergesellschaft der Umweltorganisation "Greenpeace". Der Vorstand der Genossenschaft "Ladegrün", Jan-Philip von Gottberg, erklärte: "Wir möchten den flächendeckenden Ausbau der Elektromobilität fördern und auch abseits der großen Ballungsräume öffentlich nutzbare Ladestationen zur Verfügung stellen."

Nowak ergänzte: "Mit dem Projekt bauen wir das E-Carsharing und das Angebot an Lademöglichkeiten für Elektroautos vor Ort weiter aus." Die beiden E-Autos von "Stadtmobil" seien ein Beitrag zur Verkehrswende", so "Stadtmobil"-Vorstand Miriam Caroli, man hoffe, dass damit schon bald mehr Autofahrer bei der gemeinschaftlichen Nutzung von Autos einsteigen.