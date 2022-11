St. Leon-Rot. (tt) Auch wenn das Projekt "kostenlos Busfahren in St. Leon-Rot" am 31. Dezember nach nur einem Jahr beendet wird, ist der kommunale Mobilitäts- und Klimaschutzmanager Sascha Nowak für die Landesauszeichnung "Wir machen Mobilitätswende" nominiert. Noch bis Sonntag, 13. November, kann man für Nowak im Internet abstimmen.

Mit der Auszeichnung wollen Verkehrsministerium und Klimaschutz- und Energieagentur des Landes die Menschen ehren, die sich in besonderer Weise für die Mobilitätswende engagieren. "Der Nahverkehr soll attraktiver werden, auch in der Gemeinde St. Leon-Rot. Deshalb kann man dort derzeit kostenlos mit dem Bus fahren. Ganz ohne Barrieren und ohne Hemmschwellen", heißt es in einer Mitteilung. Niemand brauche sich mit dem Ticketsystem zu beschäftigen oder im Voraus zu planen, wann sich welche Fahrt lohne. "Jederzeit können alle jeden beliebigen Bus nehmen, ohne zahlen zu müssen."

Umgesetzt hat das Projekt Sascha Nowak. Ihm sei die hohe Qualität des Nahverkehrs wichtig, um eine attraktive Alternative zum Auto zu bieten. Das Projekt startete am 1. Januar 2022 und war auf zwei Jahre innerhalb der Gemeindegrenzen angelegt. Wegen der knappen Haushaltsmittel hat der Gemeinderat das Projekt vorzeitig beendet. Dabei nehmen die Menschen das Angebot vermehrt an, was sich an gestiegenen Fahrgastzahlen zeige.

Das Projekt ist neben siebzehn weiteren nominiert. Fünf Preise werden von einer Jury vergeben. Die sechste Auszeichnung vergibt die Öffentlichkeit über eine Internetabstimmung.

Info: Im Internet unter www.kea-bw.de/wmm-abstimmung kann man für Sascha Nowak abstimmen.