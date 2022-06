St. Leon-Rot. (tt) Am Ende ging es dann doch schneller als erwartet: Seit Donnerstagabend ist die Roter Straße zwischen St. Leon und Rot wieder für den Verkehr frei. Und damit fünf Tage früher, als von der Autobahn AG, die für die Baustelle zuständig ist, geplant. Seit 19. April war die wichtige Verbindung zwischen den Ortsteilen voll gesperrt, weil dort nicht nur die Geh- und Radwege auf beiden Seiten der Straße neu gebaut wurden, sondern weil auch Entwässerungs-, Strom- und Telekommunikationskabel nach dem Brückenneubau wieder hergestellt werden mussten.

Zunächst war die Sperrung vom 19. April bis Mitte Mai geplant gewesen. Doch weil nach RNZ-Informationen unbekannte Leitungen im Untergrund und Restfundamente der alten Autobahnbrücke gefunden wurden, verschob sich die Öffnung der Roter Straße immer weiter – zuletzt bis Ende Juni. Die Absperrungen am Straßenrand werden aber vorerst noch stehen bleiben, da östlich der A5, in der Nähe des Kreisverkehrs, ein neues Versickerungsbecken gebaut wird. Dieses soll bei Regen das Oberflächenwasser von der Autobahn und der L546, also der Roter Straße, aufnehmen.

Seit 2020 war die Verbindungsstraße zwischen den Gemeinden während der Sanierung des Autobahnabschnitts immer wieder gesperrt. Zunächst für den Abriss der Brückenteile der jeweiligen Richtungsfahrbahnen und schließlich – und vor allem deutlich länger – für den Neubau der Brücke, die deutlich breiter ist als früher und mehr Platz für die Fahrbahn sowie die Fuß- und Radwege bietet.