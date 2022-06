St. Leon-Rot. (tt) Es war ein ungewöhnliches Himmelsspektakel, das sich in der letzten Woche einigen Besucherinnen und Besuchern des St. Leoner-Sees, aber auch Einheimischen bot: Familie Süß ließ unweit des Sees ihre riesengroßen Drachen steigen.

Neben einem Teddybär waren auch ein Fisch und zwei Rochen in der Luft. Insgesamt zehn Drachen, die größten kosten mehr als 2000 Euro, hatte die Familie in den Urlaub am St. Leoner See mitgebracht. Bereits zum dritten Mal war der See das Ziel der Familie, die in der Nähe von Frankenthal lebt. "Wir wollten nicht nur unsere freie Zeit am See genießen, wir wollten auch unser Lieblingshobby präsentieren. Darum machen wir diese Show jeden Abend, wenn der Wind mitmacht", sagte eines der Familienmitglieder der RNZ-Fotografin Galina Hecker. Und diese Show zeigte Wirkung: Viele St. Leoner kamen mit ihren Hunden oder auf dem Fahrrad aufs Feld, um die Drachen aus der Nähe zu sehen.