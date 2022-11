Was sie so wertvoll macht, erklärte Rapp, als er von dem "Ausloten des Bedarfs der hilfesuchenden Person" sprach. Dabei werde, so Rapp, der Anspruch auf staatliche Leistungen geprüft und diese gegebenenfalls gemeinsam mit dem Klienten beantragt. Außerdem können die Anliegen von Klienten im Rahmen der Beratung an Stellen des Helfer-Netzwerks weitergeleitet werden: etwa an die Kleiderstube oder auch an den Tafelladen. Bei Letzterem sorge man dafür, dass die Klienten einen entsprechenden Berechtigungsschein erhalten. Geht der Bedarf über all das hinaus, können noch Förderungen durch den Fonds in Anspruch genommen werden.

Aus dem Jahresbericht ging zudem hervor, dass der Seniorenfonds auch bei Anschaffungen und Reparaturen oder Gesundheitsleistungen zur Stelle war. Die Antragsteller verteilten sich auf zehn Kommunen entlang der Bergstraße. Die mit Abstand meisten Anträge – insgesamt 86 – wurden in Weinheim und seinen Ortsteilen gestellt, der Kommune mit den mit Abstand meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. "Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass unsere Beratungen in Weinheim stattfinden", versuchte sich Hansjörg Rapp, Leiter des Diakonischen Werks Weinheim, an einer weiteren Erklärung.

Weinheim/Region. (cis) Die Zeiten rückläufiger Antragstellungen beim Seniorenfonds Neckar-Bergstraße scheinen nach Corona vorbei. Schon im abgelaufenen Berichtsjahr 2021/22 wurde ein leichter Anstieg verzeichnet, sagte Verena Metzger vom Caritas-Verband Weinheim. Beim Schirmherrentreffen berichtete sie weiter, dass der Seniorenfonds, der unter der Trägerschaft von Caritas und Diakonie steht, 156 Maßnahmen mit einem Volumen von knapp 43.600 Euro gefördert habe, von denen 108 Personen partizipiert hätten. Die meisten Förderungen seien im Bereich der Mobilität zu verzeichnen, so Metzger.

Aus dem Jahresbericht ging zudem hervor, dass der Seniorenfonds auch bei Anschaffungen und Reparaturen oder Gesundheitsleistungen zur Stelle war. Die Antragsteller verteilten sich auf zehn Kommunen entlang der Bergstraße. Die mit Abstand meisten Anträge – insgesamt 86 – wurden in Weinheim und seinen Ortsteilen gestellt, der Kommune mit den mit Abstand meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. "Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass unsere Beratungen in Weinheim stattfinden", versuchte sich Hansjörg Rapp, Leiter des Diakonischen Werks Weinheim, an einer weiteren Erklärung.

Die Beratung sah er neben den konkreten Fördermaßnahmen als weiteres Standbein für Hilfen an die Altersgruppe der Über-60-Jährigen, das Klientel des Seniorenfonds. Dem stimmte Petrus von Nunen, Schirmherr für den Dekanatsrat Heidelberg-Weinheim, zu: "Die Beratung ist ganz wichtig", war er sich sicher. Vor allem, weil sie kostenlos ist.

Was sie so wertvoll macht, erklärte Rapp, als er von dem "Ausloten des Bedarfs der hilfesuchenden Person" sprach. Dabei werde, so Rapp, der Anspruch auf staatliche Leistungen geprüft und diese gegebenenfalls gemeinsam mit dem Klienten beantragt. Außerdem können die Anliegen von Klienten im Rahmen der Beratung an Stellen des Helfer-Netzwerks weitergeleitet werden: etwa an die Kleiderstube oder auch an den Tafelladen. Bei Letzterem sorge man dafür, dass die Klienten einen entsprechenden Berechtigungsschein erhalten. Geht der Bedarf über all das hinaus, können noch Förderungen durch den Fonds in Anspruch genommen werden.

Die momentane Situation verschärft aus Sicht der Runde die Probleme der älteren Generation. "Es geht um existenzielle Krisen, wenn die Menschen bei gestiegenen Kosten ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können", blickte Metzger auf die hohe Inflation und die gestiegenen Preise in allen Lebensbereichen. Man erwarte daher vermehrt Anträge. Das Förderangebot auf existenzielle Konsumgüter auszuweiten, lehnte Rapp aber ab. "Das würde den Fonds überstrapazieren", sagte er. Auch aus Sicht von Hemsbachs Bürgermeister und Schirmherr Jürgen Kirchner kann man nur die Spitzen abfedern. Für anderes seien Bund und Land zuständig. Kirchner appellierte zugleich an eine solidarische Gemeinschaft als Hilfe-Steller. Und an Spender: "Je mehr wir an Geld haben, desto mehr können wir abfedern", sagte er.

Zwar hat der Seniorenfonds im abgelaufenen Berichtsjahr erstmals die Hürde von 50.000 Euro genommen, für Petrus von Nunen war jedoch klar, dass diese Summe in der nahen Zukunft nicht reichen wird: "Wir brauchen deutlich mehr Spenden, um die deutlich steigende Nachfrage zu bedienen." Wie hoch die Nachfrage sein wird? "Warten wir es ab", so Rapp. Jetzt sei es wichtig, die Menschen zu erreichen, sagte Metzger. Und zwar jene, die Spenden, und jene, die Bedarf haben.

Info: Wer Hilfe in Form von Beratung oder auch durch Mittel aus dem Seniorenfonds in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bei folgenden Stellen: Diakonisches Werk Weinheim, Multring 26, Weinheim, Tel. 06201/90290, E-Mail: weinheim@dw-rn.de; Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis, Paulstraße 2, Weinheim, Tel. 06201/99460, E-Mail: standort.weinheim@caritas-rhein-neckar.de