Von Peter Wiest

Leimen. Es ist ein Zusammenschluss und eine Kooperation, von der alle Teilnehmer nicht nur ausgesprochen angetan sind und sich viel davon versprechen, sondern wovon auch jeder für sich und alle zusammen profitieren wollen: "Weil hier eben einfach alles passt", wie sie gemeinsam bei der Vorstellung betonten. Mit dem Umzug der "Baracca Swiss", die in den zurückliegenden Jahren an zwei Standorten in Heidelberg residierte und für Schweizer Alpen-Kulinarik steht, hat diese im Leimener Weingut Adam Müller "einen wunderbaren Standort gefunden, wie wir ihn lange gesucht haben und wo wir jetzt langfristig beheimatet sein wollen", so Dennis Gissel von der Hirschberger Hüttenbetriebs GmbH, die die Baracca und die Mannheimer "Platzhirsch Alm" seit 2015 betreibt.

Auf dem Areal des Weinguts an der Adam-Müller-Straße 1 wird in den kommenden Wochen eine für die Baracca typische Vollholzhütte entstehen, die vom 11. November bis zum 26. Februar täglich von 18 bis 24 Uhr öffnen soll. Entsprechende Verträge hat die Hüttenbetriebs GmbH mit allen bisherigen Partnern und Sponsoren abgeschlossen. Das kulinarische Angebot wird ebenfalls dasselbe bleiben, nämlich Fleisch- und Käsefondues. Ergänzt wird das Ganze um das Angebot des Winzerbetriebs Adam Müller, der die Baracca auch bereits in Heidelberg beliefert hat. Weingut-Chef Matthias Müller sieht die neue Kooperation als einen weiteren Meilenstein seines bereits in der neunten Generation betriebenen Unternehmens. "Wir wollten seit langem auch einen Gastrobetrieb auf unserem Areal haben", sagt er, "und besser als mit der Baracca hätten wir es gar nicht treffen können." Das Gelände sei dafür hervorragend geeignet, so Müller, zumal es Zugangsmöglichkeiten habe über eine Hauptverkehrsstraße, einen nahe gelegenen Straßenbahn-Anschluss sowie ausreichende Parkmöglichkeiten.

Die Baracca war ursprünglich auf dem Heidelberger Bismarckplatz eröffnet worden und zog dann aus infrastrukturellen Gründen an den Harbigweg um, wie Dennis Gissel in Erinnerung rief. Ein Verbleib dort wäre allerdings mit umfangreichen baulichen Erweiterungen und Veränderungen verbunden gewesen, sodass das Angebot des Weinguts Adam Müller gerade zur rechten Zeit gekommen sei. Unstimmigkeiten mit der Stadt Heidelberg habe es deswegen nicht gegeben. Und auch das Weingut arbeite bereits jahrzehntelang mit Heidelberg Marketing zusammen, rief Nathalie Müller in Erinnerung: "Schließlich betreiben wir ja auch eine große Weinbaufläche beim Schloss".

Für Leimen bedeute der Zuzug der Baracca Swiss "eine weitere Steigerung der Attraktivität als eine Stadt der kulinarischen Genüsse, als die wir ja bereits seit langem in die gesamte Region ausstrahlen", so Stadtsprecher Michael Ullrich. Auch er bestätigte, dass der Baracca-Umzug "im Zuge unserer guten Kooperation mit Heidelberg, wie wir sie ja auf vielen Feldern und in vielfältiger Hinsicht betreiben" erfolge. Tickets unter www.baracca-swiss.de.