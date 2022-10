Schriesheim. (RNZ) Am Mittwochabend gab es für fast zwei Stunden Probleme bei der Stromversorgung in Schriesheim. Die Gemeinde meldete gegen 20 Uhr, dass es "in weiten Teilen von Schriesheim" zu einem Ausfall kommt.

Betroffen waren Schriesheim Nord und die Talstraße. Aber auch im Branichtunnel gingen die Lichter aus, so dass er für den Verkehr gesperrt wurde.

Gegen 22.10 Uhr gab die Gemeinde Teil-Entwarnung. Schriesheim habe zwar wieder Strom, dafür komme es nun in Altenbach zu Versorgungsproblemen.