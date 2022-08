Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Was sich in den letzten Wochen angedeutet hatte, ist nun konkret, aber noch nicht in trockenen Tüchern: Der Streit um die Spielplatzfläche in der Straße "Am Zehntberg" ist beigelegt, der Anwohner erhält eine Zufahrt zu seiner Wiese. Diese verläuft zum Gutteil den Hang entlang, ein großer Eingriff in die Fläche des an sich schon zu