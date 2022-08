Von Micha Hörnle

Schriesheim. Ein ungeahnter Schwung hat den Einzelhandel erfasst. Denn im Moment stecken viele Gewerbetreibende mitten in der Planung einer zweitägigen Veranstaltung, die das Zeug zum Großevent hat – und das nicht nur einmalig. In zwei Monaten, am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, soll die eigentlich von der Industrie- und Handelskammer (IHK)