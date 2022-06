Von Volker Knab

Schriesheim. "Na, wie heißt denn die Dame. Die findet sich in jedem Bergwerk?" Mit solchen Fragen bezog Uwe Stöckler die Kinder einer Besuchergruppe in die Besichtigung der "Grube Anna-Elisabeth" mit ein. Am Pfingstsonntag wurde das Besucherbergwerk wiedereröffnet. "Das ist die erste Führung seit zweieinhalb Jahren", verriet Stöckler den Teilnehmern aus