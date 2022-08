Von Micha Hörnle

Schriesheim. Adam Frohn hütet eine kleine Rarität: eines der wenigen Zeugnisse vom Kriegsende 1945 in Schriesheim. Seine Mutter Katharina Daub, damals 25 Jahre, schrieb lakonisch auf einen Zettel: "Am 28. März 1945 abends 20 Uhr sind die Amerikaner nach Schriesheim gekommen." Wie so vieles, was sich damals alles ansammelte, warf sie auch diesen Zettel in eine Blechbüchse. In der kramt Frohn heute noch gern ("Ich finde immer etwas"), und so fand er auch einen Zeitungsausschnitt von 1971, von der Krönung der Weinhoheiten: Es zeigt den jungen Frohn, damals Mitte 20, bei der Übergabe der Insignien. Groß katalogisiert wurde damals nichts, "meine Mutter hat das einfach aus der Zeitung rausgerissen", sagt der 75-Jährige.

In der Kiste lag zudem eine Kopie vom 25-Jahr-Jubiläum des MGV Eintracht 1924, das mit einem dreitägigen Fest "mit Gesangswettstreit" im "Hirsch" gefeiert wurde. Sein Großvater Jakob Daub gehörte 1899 zu den Gründungsmitgliedern der Eintracht – und bekam just 1924 als Schneider vom Verein den Großauftrag, die Sänger mit einheitlichen Uniformen auszustatten. So steht es in Frohns vor zwei Jahren erschienenem Buch über die Schmale Seite, das sich vor allem mit dem Leben seiner Großmutter Stephanie Daub beschäftigt (RNZ vom 28. August 2020).

Zudem, auch so ein Schatz aus der Blechkiste, barg Frohn zwei Broschüren, die der RNZ schon häufiger auf ihrer Fundstücke-Tour begegnet sind – beides Festschriften. Die eine erschien zum 75. Jubiläum des Turnvereins 1958, die andere zur 1200-Jahr-Feier 1964. Bei beiden fällt auf, wie liebevoll und aufwändig sie gemacht waren, mit vielen Fotos – aber vor allem mit einem beeindruckenden Annoncenteil, der fast die Hälfte der Festschriften umfasst. Wie er oder vielmehr seine Familie zu diesen Festschriften gekommen ist, weiß Frohn nicht mehr. Er selbst war "nur als Bub Turner", dann wurde er Handballer, bis vor knapp fünf Jahren war der Ur-Schriesheimer, der aber seit knapp 30 Jahren in Ladenburg wohnt, Torhüter-Trainer in Großsachsen. Die Stadt-Festschrift hingegen war damals in fast jedem Schriesheimer Haus­halt zu finden. Wie schon zum Beginn der "Fundstücke"-Serie, beim alten Stadtplan, ist die alte Werbung mit längst verschwundenen Firmen (und ihren oft nur dreistelligen Telefonnummern) besonders interessant – und zwar in beiden Festschriften.

Beeindruckend ist die enorme Zahl von Lebensmittelläden – wie der von Meta Kroll in der Schmalen Seite, die als ihre Spezialitäten angibt: "Goldhähnchen, Hühner, Wild und Fische, Tiefkühlgemüse – moderne Tiefkühlanlage". An den Feinkostladen von ...