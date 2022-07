Sind in der Talstraße die Haltestelle und der Fußweg in Gefahr?

Schriesheim. (max) Gleich zwei Anträge auf Baugenehmigung beschäftigten sich am Montag im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) mit dem Umbau von unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. Zum einen ging es um eine Nutzungsänderung eines Gebäudes, das viele noch als die Gaststätte "Das Weiße Lamm" kennen. In der Talstraße 29 in unmittelbarer Nähe zur Heidelberger Straße gelegen, beherbergte die Gaststätte zuletzt ein griechisches Restaurant, seine Wurzeln als Weinstube reichen aber bis ins Jahr 1797 zurück.

2020 schloss das Restaurant. Dort soll nun eine Heilpraktikerpraxis untergebracht werden, was eigentlich nicht zulässig ist. Das Gebäude liegt im Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan "Altstadt" sowie im Bereich der Satzung der Stadt über die Veränderungssperre zu diesem Bebauungsplan. Das heißt, dass das Erdgeschoss der betreffenden Gebäude für Läden, Büros und anderes Gewerbe vorbehalten bleibt.

Die im Gemeinderat beschlossene Veränderungssperre sieht vor, dass die "Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Inhalten" in diesem Bereich nicht möglich ist. Das Baugesetzbuch ermöglicht allerdings Ausnahmen, wenn "überwiegende öffentliche Belange (dem) nicht entgegenstehen". Diesen Ausnahmen stimmte der Gemeinderat im Juni 2021 zu. Auch die Bauherrin beantragte zur Einrichtung ihrer Praxis eine Ausnahme von der Veränderungssperre, die die Ausschussmitglieder einstimmig erteilten. Eigentlich wollte sie aber nicht nur die Nutzung des Gebäudes ändern, sondern dieses auch umfassend sanieren, so Bauamtsmitarbeiterin Beate Kreis.

Da die Kosten der Sanierung unter Berücksichtigung der "hohen baulichen Anforderungen des Denkmalschutzes" allerdings sehr hoch gewesen wären, zog die Bauherrin "zum Bedauern der Stadt den Bauantrag zurück". Auch Christian Wolf (Grüne Liste) fand das "mehrfach schade". Zum einen, da es "das ‚Lamm‘ nicht mehr gibt", zum anderen, "weil der Denkmalschutz bei vielen alten Häusern den Daumen drauf hat", was dazu führe, dass alte Gebäude verfallen: "Wir würden uns mehr Flexibilität wünschen", so Wolf.

Das gleiche Schicksal ereilte ein Baugesuch in der Leutershäuser Straße 6. Hier wollte der Bauherr über Schleppgauben und einen gläsernen Dachreiter Belichtung für neuen Wohnraum schaffen. Die Befreiung von der Altstadtsatzung hatte der ATU im letzten September erteilt, Frank Spingel (CDU) hatte aber schon damals prophezeit, dass der Denkmalschutz nicht zustimmt. So kam es jetzt auch, weshalb in "enger Abstimmung mit dem Bauamt der Stadt Schriesheim, Bauherr, Architekt sowie der Denkmalschutzbehörde" die Belichtung jetzt über die Schleppgauben und Dachflächenfenster erfolgt.

Für den Einbau der Gauben brauchte der Bauherr einige Befreiungen des Ausschusses: für die Unterschreitung des Abstandes der Gauben zueinander um bis zu 1,50 Meter sowie die des Abstandes der Gauben zum First um 20 Zentimeter, außerdem die Überschreitung der zulässigen Höhe der Gauben um bis zu 30 Zentimeter und der Breite um fünf Zentimeter. Zudem mussten die Dachflächenfenster genehmigt werden. Die Lösung sei gut, fand Kreis. Dennoch ließ das Bauamt in der Beschlussvorlage Kritik anklingen. Aus Sicht der Verwaltung hätte sich der Dachreiter "wesentlich besser ins Stadtbild gefügt". Der ATU erteilte auch diesem Vorhaben einhellig seine Zustimmung.