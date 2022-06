Die Feierstunde soll nicht länger als eineinhalb Stunden werden, schließlich, so sagt Kraus, geht es bei dem Fest um Geselligkeit und Zusammensitzen, da viele sich nach der langen Pandemiezeit nicht mehr gesehen haben (und nun auch schon zum dritten Mal die Kerwe ausgefallen war). Eigentlich ist in der Mehrzweckhalle Platz für 300 Personen, aber weil man an Tischen sitzt, sind es nun etwas weniger – weswegen alle, die dabei sein wollen, sich vorher bei der ...

Die Feierstunde soll nicht länger als eineinhalb Stunden werden, schließlich, so sagt Kraus, geht es bei dem Fest um Geselligkeit und Zusammensitzen, da viele sich nach der langen Pandemiezeit nicht mehr gesehen haben (und nun auch schon zum dritten Mal die Kerwe ausgefallen war). Eigentlich ist in der Mehrzweckhalle Platz für 300 Personen, aber weil man an Tischen sitzt, sind es nun etwas weniger – weswegen alle, die dabei sein wollen, sich vorher bei der Verwaltungsstelle (Telefon: 06220/213) anmelden sollen.

Für Oeldorf ist es als Bürgermeister sein erstes Altenbacher Fest in dieser Funktion, auch wenn er "schon öfters privat hier gefeiert" hat. Als Ex-Leutershausener und nun Wilhelmsfelder ist er des Ortsteildenkens eher unverdächtig, sagt aber: "Ich differenziere ungern zwischen Kernstadt und den Ortsteilen. Wenn ich von der Stadt Schriesheim spreche, rede ich immer auch von Altenbach und Ursenbach." Kraus hingegen hat noch die heftigen Debatten um die Eingemeindung erlebt – er war 1970 von Heidelberg nach Altenbach gezogen: Damals gab es vor allem zwei Optionen, wem sich das arme 1600-Einwohner-Dorf anschließen sollte: Wilhelmsfeld (ebenfalls bitterarm) oder Schriesheim (mittelarm). Im November 1969 votierte der Gemeinderat für Schriesheim, im August 1971 billigten er und sein Schriesheimer Gegenpart den Eingemeindungsvertrag. Am 12. September 1971 sagten fast 71 Prozent der Altenbacher Ja zu Schriesheim und folgten so einer damals gängigen Redewendung: "Das Wasser fließt den Berg runter."