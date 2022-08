Von Michael Kleinjans

Schatthausen. Die Analysen des ökologischen Pilotprojekts "Flow" deuten auf eine Pestizidbelastung sowie erhöhte Nitrat- und Bleiwerte im Ochsenbach in Schatthausen hin. Die detaillierten Ergebnisse sollen in einer Sitzung des Ortschaftsrats der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Unter Federführung der SRH Hochschule Heidelberg wurden im Mai und Juli 2022 wissenschaftliche Felduntersuchungen von kleinen Fließgewässern und Bächen im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt. Beispielhaft wurde dabei auch der Ochsenbach unter die Lupe genommen. Unter Leitung von Ulrike Gayh, Leiterin des Masterstudiengangs Water Technology an der SRH Hochschule, wurden Daten zum ökologischen Zustand, zur Gewässerstruktur sowie zu Nährstoff- und Pestizidbelastung erhoben.

Begleitet wurden die beiden Aktionstage vom Naturschutzbund (Nabu) Wiesloch und dem Umweltreferat der Stadt Wiesloch. Projektleiterin Ulrike Gayh und Alexandra Dreyer, Umweltschutzbeauftragte der Stadt, gaben jetzt der RNZ einen ersten Überblick, wie es um den Ochsenbach steht.

"Zum Start des ökologischen Pilotprojekts Flow haben wir mit einer international zusammengesetzten Studentengruppe den ökologischen Zustand des Ochsenbachs untersucht", so Projektleiterin Gayh. "Um Aufschluss über die Nährstoff- und Pestizidbelastung zu bekommen, wurden von uns Wasserproben und das Lebensumfeld der Wasserlebewesen analysiert. Die chemischen und physikalischen Parameter zeigten zunächst eine sehr gute bis gute Wasserqualität. Allerdings konnten wir auch eine mäßige Nitratbelastung und überraschenderweise Blei im Wasser nachweisen." Sie nennt einen Wert von 1,5 Milligramm pro Liter.

"Leider kamen wir bei der Bewertung des Makrozoobenthos, das ist die Lebensgemeinschaft wirbelloser tierischer Organismen, die die Gewässersohle besiedeln, zu einem nur unbefriedigenden bis schlechten Ergebnis, das auf eine Pestizidbelastung hindeutet", sagte Gayh. "Die Gewässerstruktur, das heißt Gewässerverlauf und - sohle, Uferstruktur, Strömungsbild und umgebende Landnutzung, zeigt nur mäßig veränderte Gewässerabschnitte und erhielt die Güteklasse 3 (von 7). Insgesamt kann man sagen, dass sich der Ochsenbach sicher nicht in einem optimalen Zustand befindet, es aber durch geeignete Maßnahmen deutliche Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die erhobenen Daten werden wir in den nächsten Jahren durch weitere Messungen ergänzen und in eine ökotoxikologische und ökologische Studie einfließen lassen."

"Für Wiesloch ist es ...