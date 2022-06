Von Hans-Dieter-Siegfried

Schatthausen. Das Thermometer kratzte an der 32-Grad Marke, als um 11 Uhr am Samstag der Startschuss für die Süddeutschen Meisterschaften im Fahrrad-Trial fiel. Der MSC Schatthausen veranstaltete am Wochenende diese besondere Geschicklichkeitsprüfung auf zwei Rädern – genauer gesagt den vierten und fünften Lauf von insgesamt 13. Bereits am Freitag