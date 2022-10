Sandhausen. (luw) Auf Umwege müssen sich Autofahrer in der nächsten Woche im Ortszentrum einstellen: Ein Teil der Hauptstraße wird laut Gemeindeverwaltung von Montag bis voraussichtlich Freitag, 31. Oktober bis 4. November, voll gesperrt. Grund sind demnach Kanalarbeiten. Die Sanierung betrifft den Abschnitt zwischen den Einmündungen von Bahnhof- und Waldstraße.

Umgeleitet werden aus südlicher Richtung kommende Verkehrsteilnehmer bereits ab der Einmündung der Großen Lach- in die Hauptstraße. Über diese geht es vorbei am Schulzentrum über die Büchertstraße und von dort nach links in die Bahnhofstraße. Von dieser führt die Umleitung nach rechts in die Poststraße und dann in die Friedrich-Ebert-Straße, von welcher es über die Heidelberger Straße wieder auf die Hauptstraße geht. Ab diesem Punkt verläuft die Umleitung für von Norden kommende Verkehrsteilnehmer in umgekehrte Richtung. Anlieger der Hauptstraße dürfen bis zur Baustelle passieren. In Post- und Friedrich-Ebert-Straße als Teile der Umleitungsstrecke werden Halteverbote eingerichtet. Für Fußgänger ändert sich derweil nichts: Sie können die Baustelle passieren. Alle Geschäfte sind laut Verwaltung zu erreichen.

Gemeindesprecher Jochen Denker erklärte auf Nachfrage, dass der Kanal zwischen Wald- und Bahnhofstraße "leicht beschädigt" ist. Daher sei keine offene Sanierung erforderlich, sondern die Arbeiten könnten im "geschlossenen" Verfahren – also ohne Aufreißen der Straßendecke – stattfinden. "Konkret saniert werden insgesamt zwei Schächte und zwei Haltungen", so Denker. Unter "Haltung" versteht man die Verbindungsstrecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten.

Denker merkte an, dass diese Maßnahme noch zum dritten Bauabschnitt einer auf mehrere Jahre angelegten Sanierung des Sandhäuser Kanalnetzes gehört. Die Gesamtkosten der Arbeiten in "geschlossener" Sanierung dieses Abschnitts betragen demnach rund 845.000 Euro. Der vierte von insgesamt fünf Bauabschnitten wurde übrigens wie berichtet in der Septembersitzung des Gemeinderats auf den Weg gebracht: Die weitere 2,6 Millionen Euro kostenden Arbeiten im "offenen" Verfahren sollen nach den Worten des Gemeindesprechers "in Kürze" starten.