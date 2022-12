Sandhausen. (luw) Schon wieder sind unbekannte Täter in Sandhäuser Wohnungen eingebrochen. Inklusive der zwei jüngsten Fälle vom Mittwochabend berichtet die Polizei nun von insgesamt sechs Einbrüchen beziehungsweise versuchten Taten innerhalb von zwölf Tagen. Bereits vergangene Woche hatte ein Polizeisprecher gegenüber der RNZ erklärt, dass die Hopfengemeinde aufgrund ihrer Nähe zur Autobahn und der damit verbundenen Fluchtmöglichkeiten als besonders attraktives Ziel für Einbrecher gelte. Doch auch in weiteren Orten der Region wurden in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag Einbrüche gemeldet (vgl. "Rhein-Neckar").

Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten ein oder mehrere Täter am Mittwoch zwischen 20.15 und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße. Gestohlen wurden laut Polizei neben 1000 Euro Bargeld auch Schmuck, dessen Wert im "hohen vierstelligen Bereich" liegt. Im gleichen Zeitraum kam es demnach zu einem weiteren Einbruch in der wenige Meter entfernten Straße "Zwischen den Bächen": Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag aus einem Haus gestohlen, wie die Beamten mitteilen: "Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die Wohnräume."

Bereits zwischen dem 9. Dezember, 17 Uhr, und dem 12. Dezember, 8.30 Uhr, war es laut Polizei in der Kopernikusstraße zu einem versuchten Einbruch gekommen: Hier war eine Balkontür aufgehebelt worden, wie Polizeisprecher Tobias Hoffert nun auf Anfrage erklärte.

Wie berichtet hatten die Ermittler zudem am 11. Dezember zwei weitere Einbruchversuche und eine vollendete Tat verzeichnet. Zwischen 15 und 19 Uhr waren aus einer Wohnung in der Großen Lachstraße Uhren und Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen worden. Im gleichen Zeitraum wurde überdies versucht, in zwei Häuser in der Schulstraße einzubrechen: Im einen Fall scheiterten die Täter am Aufhebeln eines Küchenfensters, im anderen wurden sie laut Polizei beim Aufbrechen einer Terrassentür gestört.

Ein möglicher Tatzusammenhang werde jeweils überprüft. Wer insbesondere in den jüngsten beiden Fällen von Mittwochabend Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.