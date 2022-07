Rhein-Neckar. (RNZ) Aufgrund der aktuellen Hitze darf aus vielen Gewässern im Rhein-Neckar-Kreis kein Wasser zur privaten Nutzung wie Gießen im Garten entnommen werden. Darauf weist das Landratsamt hin.

Wegen der hohen Temperaturen sinken die Pegel in den Flüssen und Bächen der Region. Deshalb ist der Gemeingebrauch des Wasser nur dann möglich, wenn es dem Gewässer nicht schadet, also den Pegel weiter absenkt. Fällt der Wasserspiegel drastisch ab, ist jedwede Benutzung verboten, die gilt insbesondere dann, wenn man mit Pumpen Wasser aus Bächen holen will. Die meisten Gewässer im Kreis sind bereits an der Pegelgrenze angekommen.

Info: Über das Wasserrechtsamt können Sie nun erfahren, welche Flüsse und Bäche genau betroffen sind und schon unter das Entnahmeverbot fallen. Sie erreichen das Amt per E-Mail an wasserrechtsamt@rhein-neckar-kreis.de oder unter der Telefonnummer 06221/522-1725.