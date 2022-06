Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Die Rufnummer für Krankentransporte war am Montagvormittag in Heidelberg und Teilen des Rhein-Neckar-Kreises ausgefallen. Danach war die Nummer auch in Mannheim nicht mehr erreichbar.

Wie die Integrierte Leitstelle des Landratsamtes mitteilte, sollen sich Betroffene statt unter der Rufnummer 19222 direkt unter der Notrufnummer 112 bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst anrufen. Die Mannheimer Behörden gaben zudem die Telefonnummer 0621/328880 als Ersatz für die Krankentransport-Nummer an.

Am Nachmittag gaben die Stadt Heidelberg sowie die Warnapp "Katwarn" Entwarnung. Die Störung wurde behoben und die Rufnummer 19222 funktionierte wieder.

Update: Montag, 27. Juni 2022, 15.47 Uhr