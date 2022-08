Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Kommt ein Thema auf, das regional oder lokal einen hohen Stellenwert hat, stellen Journalistinnen und Journalisten Fragen an die zuständigen Behörden, so auch bei der drohenden Energie-Krise: Was planen die Gemeinden? Gibt es Probleme bei der Versorgung? Das klappt im Normalfall. Gelegentlich muss erneut hinterher gemailt oder