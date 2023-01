> St. Leon-Rot: Auch in St. Leon-Rot finden die Weihnachtsbaumsammlungen am Samstag nach dem Dreikönigstag statt, jeweils ab 8 Uhr. In St. Leon geht die Jugendfeuerwehr von Haus zu Haus, in Rot übernimmt die Katholische Junge Gemeinde die Sammlung.

> Walldorf: Die Tannenbaumaktion der Evangelischen Jugend Walldorf findet ebenfalls am 7. Januar statt. Die Spendenerlöse gehen an ein Projekt des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe in Peru. Deshalb sollen die Bäume mit Adressen gekennzeichnet an der Straße bereitliegen. Die Mitglieder der Evangelischen Jugend freuen sich über eine Spende von fünf Euro pro Baum. Die Spende kann auch per Überweisung oder Paypal getätigt werden. Informationen dazu können per E-Mail unter egj@eki-walldorf.de erfragt werden.

> Wiesloch: Die Jugendfeuerwehr übernimmt die Sammlung am Samstag, 7. Januar, in Wiesloch und den Stadtteilen Baiertal, Frauenweiler und Schatthausen. Ab 8.30 Uhr werden sich die Jugendlichen mit ihren Betreuern auf den Weg machen und an den Türen klingeln, um die Nadelbäume gegen eine kleine Spende abzuholen. Wie in den vergangenen Jahren wird der Erlös der Aktion direkt für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr verwendet.

Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Zum Weihnachtsfest sind die Christbäume noch der geschmückte Blickfang, danach stehen oder liegen sie eher im Weg. Abhilfe schaffen in der Region Wiesloch Jugendgruppen der Kirchen und Feuerwehren.

Ein Teil der gesammelten Weihnachtsbäume wird gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem "Wietalbad" verbrannt, wie die Feuerwehr ankündigt. Hierzu seien alle Interessierten eingeladen.

> Rauenberg: Einwohner von Rauenberg können am 7. Januar bis 8 Uhr ihre Weihnachtsbäume vor den Häusern ablegen, per Zettel mit Name und Hausnummer markiert. Die Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde sammeln die Bäume ein und freuen sich über eine Spende. Sie kommt dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" zugute.

Die Spender sollen aber kein Geld an die Bäume hängen – die Jugendlichen holen die Gaben an den Haustüren ab. Die Jugendfeuerwehr Malschenberg sammelt die Bäume im Ortsteil ab 10 Uhr ein. In Rotenberg sind die jungen Feuerwehrleute an diesem Tag zwischen 8 und 14 Uhr unterwegs.

> Dielheim: Die Jugendfeuerwehr Horrenberg-Balzfeld übernimmt die Sammlung in den Dielheimer Ortsteilen. Die Tannenbäume holen sie am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr in Horrenberg, Balzfeld, Unterhof und Oberhof gegen eine Spende ab. In Dielheim selbst gibt es dieses Jahr keine Tannenbaumsammlung.

> Mühlhausen: In Mühlhausen sammeln die Jugendfeuerwehren morgens am 7. Januar in den Ortsteilen die Bäume ein. Im Kernort startet die Sammlung um 9 Uhr.

> Malsch: Im Weinort Malsch findet die Christbaumentsorgung etwas später statt als in den anderen Orten der Region: Am 14. Januar sammelt die Pfarrjugend die Bäume ab 9 Uhr ein.